চ্যাটজিপিটি
চ্যাটজিপিটি
এআই

চ্যাটজিপিটিতে বিজ্ঞাপন দেখাবে ওপেনএআই, কারা দেখবেন, কারা দেখবেন না

প্রযুক্তি ডেস্ক

ব্যবহারকারীর নির্দেশমতো নিজ থেকে বার্তা, নিবন্ধ বা কবিতা লিখে দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দেওয়ায় অনেকেই নিয়মিত চ্যাটজিপিটি চ্যাটবট ব্যবহার করেন। তবে এআই চ্যাটবটের পরিচালনা ব্যয় দিন দিন বাড়তে থাকায় এবার চ্যাটজিপিটির বিভিন্ন প্রম্পটে বিজ্ঞাপন দেখানোর পরিকল্পনা করছে ওপেনএআই। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ফ্রি ও চ্যাটজিপিটি গো—এই দুই প্ল্যানের চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকারীরা বিজ্ঞাপন দেখতে পাবেন। প্রাথমিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রাপ্তবয়স্ক ব্যবহারকারীদের জন্য চ্যাটজিপিটিতে বিজ্ঞাপন চালু করা হবে।

ওপেনএআইয়ের তথ্যমতে, চ্যাটজিপিটিতে বিজ্ঞাপন চালু হলেও ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য ও কথোপকথনের গোপনীয়তা সুরক্ষিত থাকবে এবং কোনো অবস্থাতেই তা বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে বিক্রি করা হবে না। বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরা যেন প্রাসঙ্গিক ও মানসম্মত বিজ্ঞাপন দেখেন, তা নিশ্চিত করা হবে। বিজ্ঞাপন বন্ধের নিয়ন্ত্রণও ব্যবহারকারীদের হাতে থাকবে।

ওপেনএআই জানিয়েছে, চ্যাটজিপিটির দেওয়া ফলাফলে বিজ্ঞাপন কোনো প্রভাব ফেলবে না। ব্যবহারকারীদের তথ্য ও কথোপকথন বিজ্ঞাপন ব্যবস্থার বাইরে আলাদা ও গোপন রাখা হবে। বিজ্ঞাপনগুলো স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা থাকবে ও ব্যবহারকারীদের কথোপকথনের নিচের অংশে দেখানো হবে। ব্যবহারকারীরা চাইলে জানতে পারবেন, কেন তাঁদের সামনে কোনো নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন দেখানো হচ্ছে। পাশাপাশি বিজ্ঞাপন বাতিল বা সে বিষয়ে মতামত জানানোর সুযোগও থাকবে। তবে প্লাস, প্রো, বিজনেস ও এন্টারপ্রাইজ সাবস্ক্রিপশন প্ল্যানের ব্যবহারকারীদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রযোজ্য হবে না।

ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্যাম অল্টম্যান জানিয়েছেন, বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করা হলেও চ্যাটজিপিটির দেওয়া উত্তর প্রভাবিত করার জন্য প্রতিষ্ঠানটি কোনো অর্থ গ্রহণ করবে না। অনেকে এআই ব্যবহার করতে আগ্রহী হলেও এর জন্য অর্থ প্রদান করতে চান না। এ বাস্তবতা থেকেই বিজ্ঞাপনভিত্তিক নতুন ব্যবসায়িক মডেলটি কার্যকর হতে পারে বলে আশাবাদী ওপেনএআই।

সূত্র: দ্য হ্যাকার নিউজ

আরও পড়ুন