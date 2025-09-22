গুগলকে পেছনে ফেলতে চ্যাটজিপিটি সার্চে বড় ধরনের পরিবর্তন আনল ওপেনএআই

নিজেদের তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর সার্চ সেবা চ্যাটজিপিটি সার্চে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে ওপেনএআই। প্রতিষ্ঠানটির তথ্যমতে, নতুন এই পরিবর্তনের ফলে গুগলের এআই মোডের মতো যেকোনো ওয়েবসাইটের লিংক সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে পারবে চ্যাটজিপিটি। ব্যবহারকারীরা চাইলে সার্চ করার সময় সরাসরি সেই লিংকের ওয়েবসাইটে প্রবেশও করতে পারবেন। ফলে চ্যাটজিপিটি সার্চের নির্ভুলতা ও নির্ভরযোগ্যতা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে।
ওপেনএআইয়ের দাবি, নতুন এ সুবিধা চালুর ফলে চ্যাটজিপিটি সার্চে ভ্রান্ত তথ্য দেখার প্রবণতা অনেক কমে গেছে। ফলে ব্যবহারকারীরা আগের তুলনায় আরও মানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য উত্তর জানতে পারছেন। কেনাকাটার করার ক্ষেত্রেও সুবিধাটি এখন আগের চেয়ে বেশি কার্যকর। ব্যবহারকারী যদি পণ্য অনুসন্ধান করেন, তখন প্রাসঙ্গিক পণ্যের তথ্য দেখানো হবে। আর যদি অনুসন্ধান পণ্যসংক্রান্ত না হয়, তবে অপ্রাসঙ্গিক কিছু না দেখিয়ে শুধু প্রয়োজনীয় তথ্যই উপস্থাপন করা হবে। পাশাপাশি উত্তরগুলো আগের তুলনায় আরও পরিপাটি ও পাঠকবান্ধবভাবে সাজানো হবে, যাতে দ্রুত বোঝা যায় এবং তথ্যের বিস্তারিত ও গুণগত মান অক্ষুণ্ন থাকে।
চ্যাটজিপিটি সার্চের পাশাপাশি নিজেদের সর্বশেষ এআই মডেল জিপিটি৫-এ একাধিক নতুন সুবিধা চালু করেছে ওপেনএআই, যার মধ্যে টগল অপশন অন্যতম। টগলটির মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন স্তরের বিশ্লেষণী ক্ষমতা বেছে নিতে পারবেন। ওপেনএআই এই স্তরগুলোকে অভ্যন্তরীণভাবে ‘জুস ভ্যালু’ নামে উল্লেখ করছে।
ওপেনএআইয়ের তথ্যমতে, চ্যাটজিপিটির ওয়েব সার্চ-সুবিধা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে ইন্টারনেটে আরও সহজে কাঙ্ক্ষিত ও প্রাসঙ্গিক তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়। চ্যাটজিপিটির ওয়েবসাইটের পাশাপাশি আইওএস, অ্যান্ড্রয়েড, ম্যাকওএস ও উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে চলা যেকোনো যন্ত্র থেকে এ সুবিধা ব্যবহার করা যাবে।
সূত্র: ব্লিপিং কম্পিউটার