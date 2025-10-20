গুগল মেসেজেসেও যুক্ত হচ্ছে জেমিনির ভাইরাল ন্যানো বানানা মডেল

অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে চলা স্মার্টফোন থেকে খুদে বার্তা আদান-প্রদানের জন্য গুগল মেসেজেস অ্যাপ খুবই জনপ্রিয়। এবার বার্তা পাঠানো পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ছবি সম্পাদনাসহ নতুন ছবিও তৈরি করা যাবে অ্যাপটিতে। নতুন এ সুবিধা চালুর জন্য শিগগিরই গুগল মেসেজেসে জেমিনির ভাইরাল ন্যানো বানানা মডেল যুক্ত করতে যাচ্ছে গুগল। সুবিধাটি চালু হলে পরিচিতদের বার্তা পাঠানোর পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন ছবি পাঠাতে পারবেন ব্যবহারকারীরা।
প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট অ্যান্ড্রয়েড অথোরিটি জানিয়েছে, সম্প্রতি গুগল মেসেজেস অ্যাপের ভি২০২৫১০০৯ সংস্করণের কোড বিশ্লেষণ করে নতুন ‘বানানা’ আইকন দেখা গেছে। জেমিনির ভাইরাল ন্যানো বানানা মডেলের লোগোর মতো দেখতে এই আইকন। আইকনটির কার্যকারিতা এখনো চালু না হলেও ধারণা করা হচ্ছে, খুব শিগগির গুগল মেসেজেসে জেমিনির ভাইরাল ন্যানো বানানা মডেল যুক্ত করতে যাচ্ছে গুগল। তবে এ বিষয়ে গুগল আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো তথ্য জানায়নি।
গুগল ইতিমধ্যে ন্যানো বানানা মডেল গুগল সার্চের এআই মোড ও নোটবুক এলএমে যুক্ত করেছে। পাশাপাশি গুগল ফটোজ ও গুগল লেন্সেও এই মডেল যুক্তের কাজ চলছে। অন্যান্য এআই ইমেজ মডেলের মতোই ন্যানো বানানা ব্যবহারকারীর দেওয়া লেখা বা ছবির ভিত্তিতে নতুন ছবি তৈরি করতে বা পুরোনো ছবি সম্পাদনা করতে পারে। মূল ছবির অবয়ব, রং ও বৈশিষ্ট্যের মিল বজায় রেখে ছবি তৈরি করতে পারে এআই মডেলটি।
গত মাসে জেমিনি এআই অ্যাপে ন্যানো বানানা মডেল যুক্ত করে গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ডিপমাইন্ড। বিভিন্ন তারকার সঙ্গে কৃত্রিমভাবে বাস্তবসম্মত সেলফি তোলার সুযোগ থাকায় অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে নতুন এআই মডেলটি। আর তাই এবার নিজেদের বিভিন্ন প্রযুক্তিসেবায় ধীরে ধীরে ন্যানো ব্যানানা মডেল যুক্ত করতে যাচ্ছে গুগল।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস