জুম ব্যবহারকারীদের জন্য সুখবর

নিজেদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) সহকারী ওয়েব সংস্করণের জন্যও উন্মুক্ত করেছে ভিডিও কনফারেন্সিং সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান জুম। ‘এআই কম্পেনিয়ন ৩.০’ উন্মুক্তের ফলে এখন থেকে বিনা মূল্যে জুম সফটওয়্যার ব্যবহারকারীরাও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এআই সহকারীর বিভিন্ন সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন।
জুম জানিয়েছে, বেসিক বা ফ্রি প্ল্যানের ব্যবহারকারীরা প্রতি মাসে সর্বোচ্চ তিনটি বৈঠকে এআই কম্পেনিয়ন ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। প্রতিটি বৈঠকে স্বয়ংক্রিয়ভাবের আলোচনার সারসংক্ষেপ, প্রশ্ন করাসহ এআইভিত্তিক নোট নেওয়া যাবে। পাশাপাশি সাইড প্যানেল ও নতুন ওয়েব ইন্টারফেস ব্যবহার করে মোট ২০টি প্রশ্ন করা যাবে। এ ছাড়া প্রতি মাসে ১০ ডলারের বিনিময়ে আলাদা অ্যাড অন প্ল্যান কিনে এআই কম্প্যানিয়নের অতিরিক্ত সুবিধা ব্যবহার করা যাবে।
জুমের নতুন ওয়েব ইন্টারফেসে ব্যবহারকারীদের জন্য ‘কনভারসেশন স্টার্টার’ প্রম্পটও যুক্ত করা হয়েছে। এসব প্রম্পটের মাধ্যমে এআই সহকারী কোন কোন কাজে সহায়তা করতে পারে, তা সহজেই জানা যাবে। এ হালনাগাদের ফলে এআই কম্পেনিয়ন এখন জুমে সংরক্ষিত তথ্যের পাশাপাশি গুগল ড্রাইভ ও মাইক্রোসফট ওয়ানড্রাইভের মতো তৃতীয় পক্ষের সেবার তথ্য সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে পারবে। শিগগিরই জুম সফটওয়্যারের সঙ্গে জিমেইল ও মাইক্রোসফট আউটলুক যুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছে জুম।
ডকুমেন্ট তৈরি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও নতুন সুবিধা যুক্ত করেছে জুম। বৈঠকের তথ্যের ভিত্তিতে ব্যবহারকারীরা চাইলে এআই কম্পেনিয়নের মাধ্যমেই ডকুমেন্টের খসড়া তৈরি ও সম্পাদনা করতে পারবেন। পরে সেই কাজ জুম ডক্সে স্থানান্তর করে সহকর্মীদের সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদনার করা যাবে। তৈরি করা ডকুমেন্ট এমডি, পিডিএফ, মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও জুম ডক্স ফরম্যাটে সংরক্ষণ করা যাবে।
সূত্র: টেক ক্র্যান্চ