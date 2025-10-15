চ্যাটজিপিটিতে নতুন সুবিধা

ওপেনএআইয়ের তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত (এআই) চ্যাটবট ‘চ্যাটজিপিটি’ যেকোনো প্রশ্নের উত্তর দ্রুত ও নির্ভুলভাবে জানাতে পারে। ব্যবহারকারীর নির্দেশমতো নিজ থেকে বার্তা, নিবন্ধ বা কবিতাও লিখে দেয় চ্যাটবটটি। ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করতে চ্যাটজিপিটিতে এবার অ্যাপস এসডিকে যুক্ত করেছে ওপেনএআই। নতুন এ সুবিধা চালুর ফলে চ্যাটজিপিটির চ্যাট উইন্ডো থেকেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তৈরি অ্যাপ ব্যবহার করে অনলাইনে হোটেল রুম ও বাসা ভাড়া নেওয়া যাবে। চাইলে গান শোনার তালিকা তৈরিসহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন বিষয়ের প্রেজেন্টেশনও দ্রুত তৈরি করা যাবে।
ওপেনএআই জানিয়েছে, বর্তমানে চ্যাটজিপিটির ব্যবহারকারী সংখ্যা ৮০০ কোটির বেশি। নতুন এই উদ্যোগের লক্ষ্য দৈনন্দিন অনলাইন কার্যক্রমকে এক জায়গায় এনে ব্যবহারকারীদের জন্য আরও বেশি সুবিধা দেওয়া। প্রাথমিকভাবে চ্যাটজিপিটিতে বুকিং ডটকম, ক্যানভা, কুরসেরা, এক্সপিডিয়া, ফিগমা, স্পটিফাই ও জিলো অ্যাপ যুক্ত করা হয়েছে। ফলে চ্যাটজিপিটিতে এখন কেউ যদি লেখেন, ‘প্যারিসে থাকার জন্য হোটেল খুঁজে দাও’, তাহলে বুকিং ডটকমের রিয়েলটাইম তালিকা সরাসরি চ্যাটজিপিটির চ্যাটে দেখা যাবে। আবার কেউ চাইলে ক্যানভার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রেজেন্টেশনের খসড়া তৈরি করতে পারবেন।
চ্যাটজিপিটির এই নতুন অ্যাপ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে অ্যাপস এসডিকের ওপর ভিত্তি করে, যা মূলত কনটেক্সট প্রটোকল মানদণ্ড মেনে তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি উন্মুক্ত প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে ডেভেলপাররা নিজেদের টুল ও ডেটা চ্যাটজিপিটির সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন, এমনকি নিজেদের মতো করে ইন্টারফেসও নকশা করতে পারেন। ফলে ডেভেলপাররা চাইলে নিজস্ব কোড ব্যবহার করে চ্যাটজিপিটিতে ব্যাকএন্ড সিস্টেম যুক্তের পাশাপাশি ব্যবহারকারীদের জন্য লগইন বা প্রিমিয়াম সেবা চালু করতে পারবেন।
ওপেনএআইয়ের তথ্যমতে, চ্যাটজিপিটিতে যুক্ত হওয়া প্রতিটি অ্যাপকেই ওপেনএআইয়ের নীতিমালা মেনে চলতে হবে এবং সব বয়সের ব্যবহারকারীর জন্য উপযোগী হতে হবে। পাশাপাশি অ্যাপ ব্যবহারের আগে ব্যবহারকারীকে জানানো হবে, কোন তথ্য কীভাবে ব্যবহৃত হবে। ভবিষ্যতে ব্যবহারকারীরা নিজেদের তথ্য নিয়ন্ত্রণের আরও সুযোগ পাবেন। চলতি বছরেই ওপেনএআই ডেভেলপারদের জন্য নতুন করে অ্যাপ জমা দেওয়ার ও সেখান থেকে আয়ের সুযোগ চালু করবে। একই সঙ্গে চালু হবে একটি অ্যাপ ডিরেক্টরি, যেখানে ব্যবহারকারীরা অ্যাপ ব্রাউজ ও অনুসন্ধান করতে পারবেন।