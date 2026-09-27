বিল গেটস
বিল গেটস
এআই

এআই নিয়ে বিল গেটসের ভয়ংকর সতর্কবার্তা

প্রযুক্তি ডেস্ক

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে এমন ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটানো সম্ভব, যার পরিণতিতে ১০০ কোটি মানুষের মৃত্যু হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস। তাঁর মতে, এআইয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব শুধু প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। এ বিষয়ে সরকারের আইন প্রণয়নের পাশাপাশি এআই ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ব্যবহারের ওপর নজরদারি করা প্রয়োজন।

এনবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিল গেটস জানান, শক্তিশালী এআই ব্যবস্থা কীভাবে তৈরি ও নজরদারি করা হবে, সে বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণেতাদের সুনির্দিষ্ট নিয়ম তৈরি করা উচিত। তাঁর মতে, প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলো স্বেচ্ছায় নিরাপত্তাব্যবস্থা নেবে, এমন প্রত্যাশার ওপর নির্ভর না করে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রে এআই নিয়ে আইন করা প্রয়োজন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে বিল গেটস বলেন, ‘অবশ্যই।’

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বিল গেটসের মতে, এআইয়ের নিরাপত্তাব্যবস্থা ও নজরদারি কীভাবে করা হবে, সে বিষয়ক আলোচনায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও রাজনীতিবিদদের যুক্ত হতে হবে। এ ধরনের আইন এআই প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ কিছুটা বাড়ালেও প্রযুক্তির উন্নয়ন বন্ধ হয়ে যাবে না। আরও উন্নত এআই প্রযুক্তি এমন ব্যক্তিদের হাতে চলে যেতে পারে, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষের ক্ষতি করতে চায়।

এআইয়ের নিরাপত্তা নিয়ে প্রযুক্তি খাতের শীর্ষ কর্মকর্তারাও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন। ইতিমধ্যে অ্যানথ্রপিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) দারিও আমোদেই এআই প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক আইন করার পক্ষে মত দিয়েছেন। তাঁর মতে, কোনো প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছায় উন্নত এআই ব্যবস্থার উন্নয়ন ধীর করতে রাজি না হলেও সরকারের নির্ধারিত নিয়ম তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। ওপেনএআইয়ের সিইও স্যাম অল্টম্যানও এআইয়ের ঝুঁকি মূল্যায়ন, নিরাপত্তাব্যবস্থা ও মানুষের নজরদারি নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন। তবে এআইয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পদ্ধতি নিয়ে প্রযুক্তি খাতের শীর্ষ কর্মকর্তাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

এআই নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের অভিন্ন নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার মাইক জনসন এর আগে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়গুলো বিবেচনায় না নিয়ে তাড়াহুড়া করে এআই–সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের বিষয়ে সতর্ক করেছেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অঙ্গরাজ্য ইতিমধ্যে এআই নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে।

সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে

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