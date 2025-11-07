অ্যান্ড্রয়েড ফোনে এল ওপেনএআইয়ের সোরা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইভিত্তিক প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ওপেনএআইয়ের ভিডিও তৈরির অ্যাপ সোরা এবার অ্যান্ড্রয়েড মাধ্যমে উন্মুক্ত হয়েছে। এই অ্যাপ ব্যবহার করে ব্যবহারকারীরা নিজে ভিডিও তৈরি, শেয়ার ও অন্যের তৈরি আধেয় (কনটেন্ট) পুনরায় সম্পাদনা করতে পারবেন। মঙ্গলবার ওপেনএআই জানিয়েছে, এখন আপাতত যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের গুগল প্লেস্টোরে সোরা অ্যাপ ডাউনলোড করা যাচ্ছে।
ওপেনএআই চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে সোরার আইওএস সংস্করণ চালু করে আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য। প্রকাশের পর প্রথম পাঁচ দিনে অ্যাপটি ১০ লাখের বেশিবার ডাউনলোড করার রেকর্ড স্পর্শ করে। টিকটকের মতো হোমের পাশাপাশি অ্যাপে রয়েছে ক্যামিও নামের একটি বিশেষ ফিচার। এই ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা নিজের বা বন্ধুদের মুখমণ্ডল ব্যবহার করে এআইনির্ভর ভিডিও তৈরি করতে পারেন। নতুন এ সুবিধায় ব্যক্তির পাশাপাশি পোষা প্রাণী বা কোনো বস্তুকেও ভিডিওর চরিত্র হিসেবে যুক্ত করা যাবে।
অ্যাপটি ব্যবহার করে তৈরি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সহজেই শেয়ার করা যাচ্ছে। সোরা অ্যাপে দ্রুত ভিডিও সম্পাদনার জন্য স্টিচিংএআই টুল যুক্ত করেছে ওপেনএআই। টুলটির মাধ্যমে একাধিক ক্লিপ একত্র করে নতুন ভিডিও তৈরি করা যাবে। ব্যবহারকারীদের কাছেও বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে সোরা। পাশাপাশি অ্যাপ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হতে দেখা যাচ্ছে। অ্যাপের মাধ্যমে মেধাস্বত্ব আইন লঙ্ঘন হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। প্রয়াত কোনো তারকা বা প্রভাবশালী জনপ্রিয় ব্যক্তির চেহারা বা ছবি ব্যবহার করে ভিডিও তৈরির সুযোগ থাকায় সোরা অ্যাপ নিয়ে নানা সমালোচনা হচ্ছে। অনলাইনে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে এ নিয়ে আলাপ করতে দেখা যায়।
সূত্র: দ্য ভার্জ