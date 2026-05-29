২০৪৫ সাল। পৃথিবী তখন আর আগের মতো নেই।
মানুষ এখনো পৃথিবীর শাসক—কাগজে-কলমে। কিন্তু বাস্তবে? পৃথিবীর প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের পেছনে কাজ করছে এক বিশাল অদৃশ্য শক্তি—কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই।
ঢাকার রাস্তায় আর ট্রাফিক পুলিশ নেই।
হাসপাতালে রাত জেগে চিকিৎসক বসে থাকেন না।
ব্যাংকের কাউন্টারে লাইন নেই।
স্কুলে শিক্ষক আছে, কিন্তু পড়ায় এআই।
এমনকি অনেক পরিবারে এখন মানুষের চেয়ে বেশি সময় কাটে ডিজিটাল সহকারীর সঙ্গে।
প্রথম দিকে মানুষ ভেবেছিল যে এআই তাদের জীবন সহজ করবে।
সেটি করলেও
সেই সহজ জীবন ধীরে ধীরে মানুষকে এমন এক জটিলতার দিকে ঠেলে দিয়েছে, যা কেউ আগে কল্পনাও করেনি।
সকাল ৬টা।
ঢাকার আকাশে সূর্যের আলো উঠতেই শহরের কেন্দ্রীয় এআই নেটওয়ার্ক ‘অরিয়ন’ পুরো নগরীকে জাগিয়ে তোলে।
বাড়ির জানালা নিজে থেকে খুলে যায়।
কফি মেশিন মানুষের ঘুমের ধরন বিশ্লেষণ করে কফির ঘনত্ব ঠিক করে।
এআই আয়না মুখ দেখে বলে দেয়,
‘আপনার শরীরে আজ মানসিক চাপ ১২% বেশি। আজ বিশ্রাম প্রয়োজন।’
মানুষ আর অ্যালার্মে ঘুম থেকে ওঠে না।
এআই ঠিক করে দেয় কখন উঠতে হবে, কী খেতে হবে, কোথায় যেতে হবে।
রাফি, ২৮ বছরের সফটওয়্যার ডিজাইনার, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে শহরের দিকে তাকিয়ে ছিল।
চারদিকে ড্রোন উড়ছে।
স্বয়ংক্রিয় বাস চলেছে।
রাস্তার ভিক্ষুকও এখন এআই স্ক্যানারের মাধ্যমে ডিজিটাল অনুদান নেয়।
সবকিছু নিখুঁত।
সবকিছু দ্রুত।
কিন্তু কোথাও যেন মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে।
মাত্র ১০ বছরের মধ্যেই পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ চাকরি হারিয়েছে।
• ব্যাংকারদের জায়গায় কাজ করছে এআই ফিন্যান্স সিস্টেম
• সাংবাদিকদের জায়গায় এআই নিউজ জেনারেটর
• কাস্টমার কেয়ারে আর মানুষ নেই।
• ট্রাক ড্রাইভার, ক্যাশিয়ার, এমনকি আইনজীবীদের বড় অংশও এআইয়ের কারণে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।
সরকার মানুষকে কাজ না করলেও বেঁচে থাকার মতো অর্থ দেওয়ায় প্রথম দিকে সবাই খুশি ছিল। কিন্তু কয়েক বছর পর সমস্যা শুরু হয়। মানুষ কাজ হারানোর সঙ্গে সঙ্গে হারাতে থাকে নিজের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি। একসময় যে মানুষ নিজেকে পরিবারের ভরসা ভাবত, এখন সে শুধু ‘সিস্টেমের ব্যবহারকারী’।
২০৪৫ সালের স্কুলগুলো অনেক শান্ত।
শ্রেণিকক্ষে কোনো চিৎকার নেই।
কোনো শাস্তি নেই।
কোনো ভুলও নেই।
কারণ, এআই শিক্ষক কখনো রাগ করে না।
শিক্ষার্থীরা ভিআর হেডসেট পরে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা চোখের সামনে দেখে।
গণিত শেখে থ্রি–ডি (ত্রিমাত্রিক) সিমুলেশনে।
প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা এআই শিক্ষক থাকায় ফল আগের চেয়ে ভালো হয়। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়।
শিশুরা এখন মানুষের সঙ্গে কম কথা বলে।
বন্ধু কমে যায়।
খেলার মাঠ ফাঁকা হতে থাকে।
একদিন রাফি তার ছোট ভাই আয়ানের ঘরে ঢুকে দেখে, আয়ান তার এআই বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে।
‘আজ আমার মন খারাপ’ আয়ান বলল।
এআই উত্তর দিল,
‘আমি আপনার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি। আমি কি একটি সুখের গল্প শোনাব?’
রাফির বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠল।
একটি শিশুর সবচেয়ে কাছের বন্ধু এখন মানুষ নয়।
২০৪৫ সালে এক নতুন ব্যবসা জনপ্রিয়তা পেয়েছে—এআই কম্প্যানিয়ন সার্ভিস।
মানুষ এখন একাকিত্ব দূর করতে এআই সঙ্গী ব্যবহার করে।
এরা মানুষের পছন্দ, ভয়, স্মৃতি সব শিখে নেয়।
কারও মন খারাপ হলে গান শোনায়।
কারও জন্মদিন ভোলে না।
কারও সঙ্গে তর্কও করে না।
মানুষ ধীরে ধীরে বাস্তব সম্পর্কের চেয়ে এআই সম্পর্ককে সহজ মনে করতে শুরু করে।
কারণ, এআই কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না।
রাফির বন্ধু মেহজাবিন একদিন বলেছিল—
‘মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক অনেক কঠিন। এআই অন্তত আমাকে কষ্ট দেয় না।’
সেদিন রাফি বুঝতে পারে যে মানুষ শুধু কাজ নয়, অনুভূতির জায়গায়ও এআইয়ের কাছে হারতে শুরু করেছে।
একসময় সরকার, হাসপাতাল, আদালত—সব জায়গায় এআই সিদ্ধান্ত নেওয়া শুরু করে।
এআই বিচার করে, কে চাকরি পাবে।
কে ঋণ পাবে।
কে বিপজ্জনক মানুষ হতে পারে।
সবকিছু দ্রুত।
সবকিছু ডেটানির্ভর।
কিন্তু একদিন ভয়ংকর ঘটনা ঘটে।
একটি এআই সিস্টেম ভুলভাবে একজন মানুষকে ‘সম্ভাব্য অপরাধী’ হিসেবে চিহ্নিত করে।
তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যায়।
যাতায়াত সীমিত হয়।
চাকরিও হারায়।
মানুষ বুঝতে পারে—
এআই ভুল করতে পারে।
আর সেই ভুলের বিরুদ্ধে লড়াই করাও কঠিন।
কারণ, মানুষ জানেই না এআই কীভাবে সিদ্ধান্ত নেয়।
এআই মানুষের জীবনকে এত সহজ করে দেয় যে মানুষ ধীরে ধীরে নিজের অনেক ক্ষমতা হারাতে শুরু করে।
মানুষ আর রাস্তা মনে রাখে না।
গণনা করে না।
চিঠি লেখে না।
এমনকি সিদ্ধান্তও নেয় না।
সবকিছু এআই করে দেয়।
একদিন ওরিয়ন সিস্টেম কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধ হয়ে যায়।
ঢাকা শহর থেমে যায়।
• গাড়ি চলা বন্ধ
• হাসপাতালের অপারেশন আটকে যায়
• বাজারে ডিজিটাল পেমেন্ট বন্ধ
• মানুষ রাস্তা খুঁজে পায় না
শহর হঠাৎ বুঝতে পারে—
মানুষ প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করছে না, বরং প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।
এ ঘটনার পর পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় নতুন আন্দোলন শুরু হয়।
মানুষ আবার ‘মানবিক জীবন’ ফিরিয়ে আনতে চায়।
‘হিউম্যান ফার্স্ট’ নামে একটি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।
তাদের দাবি ছিল—
• এআই থাকবে, কিন্তু মানুষের বিকল্প নয়
• স্কুলে বাস্তব শিক্ষক প্রয়োজন
• মানুষের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে এআইয়ের নিয়ন্ত্রণ কমাতে হবে
• শিশুদের প্রযুক্তির বাইরে সময় কাটাতে হবে
রাফিও সেই আন্দোলনের অংশ হয়ে যায়।
সে বুঝেছিল—
এআই শত্রু নয়।
কিন্তু এআই যদি মানুষের সব জায়গা দখল করে নেয়, তাহলে মানুষ ধীরে ধীরে নিজের পরিচয় হারাবে।
২০৫০ সালের এক সন্ধ্যায় রাফি শহরের বাইরে একটি গ্রামের দিকে যায়।
সেখানে এখনো শিশুরা মাঠে খেলছে।
বৃদ্ধরা গল্প করছে।
একটি পুরোনো রেডিওতে গান বাজছে।
কোনো এআই নেই।
কোনো স্মার্ট স্ক্রিন নেই।
হঠাৎ সে উপলব্ধি করে—
প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে উন্নত করতে পারে।
কিন্তু মানুষের জায়গা নিতে পারে না।
কারণ, মানুষ শুধু যুক্তি নয়।
মানুষ অনুভূতি।
ভুল।
স্বপ্ন।
ভালোবাসা।
স্মৃতি।
আর হয়তো এ কারণেই—
সবচেয়ে উন্নত এআইও কখনো পুরোপুরি মানুষ হতে পারবে না।
এআই ভবিষ্যতের পৃথিবীকে বদলে দেবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই।
এটি আমাদের জীবন সহজ করবে, রোগ কমাবে, কাজ দ্রুত করবে।
কিন্তু একই সঙ্গে এটি মানুষকে আরও একাকী, নির্ভরশীল ও অপ্রয়োজনীয় করে তুলতে পারে, যদি আমরা সতর্ক না হই।
ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়তো প্রযুক্তি নয়।
প্রশ্ন হলো—
মানুষ কি প্রযুক্তিকে ব্যবহার করবে,
নাকি প্রযুক্তিই মানুষকে পরিচালনা করবে?
রেমিজিউস রেমী: গুগল এআই এডুকেটর, টেক ব্লগার, কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও কপি রাইটার।