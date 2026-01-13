ইউনিভার্সাল কমার্স প্রটোকল (ইউসিপি) চালু করেছে গুগল
এআই

এআই চ্যাটবটের মাধ্যমে অনলাইন কেনাকাটার জন্য গুগলের নতুন প্রটোকল

প্রযুক্তি ডেস্ক

প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি লিখিত প্রম্পট থেকে কৃত্রিম ছবি, ভিডিও তৈরিসহ বিভিন্ন কাজ দ্রুত করে দেয় চ্যাটজিপিটিসহ বিভিন্ন এআই চ্যাটবট। আর তাই ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন কাজে নিয়মিত এআই চ্যাটবট ব্যবহার করেন অনেকেই। বিষয়টি মাথায় রেখে এআই চ্যাটবটের মাধ্যমে অনলাইন থেকে সরাসরি পছন্দের পণ্য কেনার প্রযুক্তি সহজ করতে ইউনিভার্সাল কমার্স প্রটোকল (ইউসিপি) চালু করেছে গুগল।

ইউনিভার্সাল কমার্স প্রটোকল মূলত কেনাকাটার একটি উন্মুক্ত মান বা স্ট্যান্ডার্ড, যার মাধ্যমে এআই চ্যাটবট ব্যবহারের সময় দ্রুত বিভিন্ন ই-কমার্স সাইট থেকে সরাসরি পণ্য কিনতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। শপিফাই, ইটিসি, ওয়েফেয়ার, টার্গেট এবং ওয়ালমার্টের সহায়তায় তৈরি প্রটোকলটির মাধ্যমে অনলাইন থেকে নিজেদের পছন্দের পণ্যও খুঁজে পাওয়া যাবে। মূলত ‘এজেন্টিক কমার্স’ বা চ্যাটবটনির্ভর বাণিজ্যকে মূলধারায় আনতেই প্রটোকলটি চালু করা হয়েছে।

গুগল জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত ২০টির বেশি প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সাল কমার্স প্রটোকলকে সমর্থন দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আমেরিকান এক্সপ্রেস, বেস্ট বাই, ম্যাসিস, মাস্টারকার্ড, স্ট্রাইপ, হোম ডিপো ও ভিসার মতো আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড। নতুন এই প্রটোকলে গুগল পের মাধ্যমে পণ্যের দাম পরিশোধ করা যাবে। পণ্য পাঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্য নেওয়া হবে গুগল ওয়ালেট থেকে। এ ছাড়া অনলাইন পেমেন্ট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান পেপ্যালও শিগগিরই এই ব্যবস্থায় যুক্ত হচ্ছে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য ‘বিজনেস এজেন্ট’ নামে একটি বিশেষ সেবাও চালু করেছে গুগল। এটি মূলত কোনো ব্র্যান্ডের নিজস্ব ভার্চ্যুয়াল বিক্রয়কর্মী হিসেবে কাজ করবে। যদি কেউ গুগলে রিবক ব্র্যান্ডের জুতা খুঁজেন, তবে রিবকের নির্দিষ্ট এআই এজেন্ট তার সামনে হাজির হবে। এটি ব্যবহারকারীর প্রশ্নের উত্তরই দেবে এবং ব্র্যান্ডের নিজস্ব ঢঙে তাকে সঠিক জুতাটি বেছে নিতে এবং সেটি কিনতে তাৎক্ষণিক সহায়তা দেবে। লোস, মাইকেলস ও পশমার্কের মতো ব্র্যান্ডগুলো ইতিমধ্যেই এই সেবা ব্যবহার শুরু করেছে।

সূত্র: ম্যাশেবল

