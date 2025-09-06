লিংকডইনের আদলে পেশাজীবীদের জন্য নতুন মাধ্যম চালু করছে ওপেনএআই

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)–নির্ভর নতুন মাধ্যম চালুর ঘোষণা দিয়েছে চ্যাটজিপিটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই। ‘ওপেনএআই জবস প্ল্যাটফর্ম’ নামের মাধ্যমটির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ও চাকরিপ্রার্থীরা সরাসরি অনলাইনে যোগাযোগ করতে পারবেন বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। পেশাজীবীদের জনপ্রিয় নেটওয়ার্কিং মাধ্যম লিংকডইনের আদলে তৈরি মাধ্যমটি আগামী বছর চালু করা হতে পারে।
ওপেনএআইয়ের অ্যাপ্লিকেশন বিভাগের প্রধান নির্বাহী ফিজি সিমো জানিয়েছেন, এ প্ল্যাটফর্ম এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের চাহিদা ও প্রার্থীদের দক্ষতার মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত মিল খুঁজে দেবে। ওয়ালমার্ট, অ্যাকসেঞ্চার, বোস্টন কনসালটিং গ্রুপসহ বিভিন্ন পেশাদারি সেবা প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি সংগঠন ইতিমধ্যেই এ উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এআইয়ের সহায়তায় মানুষকে চাকরি খোঁজার সহজ ও কার্যকর উপায় তৈরি করাই এই মাধ্যমের মূল লক্ষ্য।
নতুন মাধ্যমটির উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরে ফিজি সিমো বলেন, এ মাধ্যমে থাকবেন অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রার্থীরা। এআই প্রযুক্তি নিয়োগকর্তা ও চাকরিপ্রার্থীর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সুযোগ খুঁজে দেবে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারাও এ মাধ্যম থেকে দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে পারবেন। ফলে তাঁরা বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সুযোগ পাবেন এবং ব্যবসা সম্প্রসারণেও সুবিধা মিলবে।
প্রতিষ্ঠান ও চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ তৈরিসহ ওপেনএআই একাডেমির মাধ্যমে বিভিন্ন কোর্স পরিচালনা করে সনদ দেবে মাধ্যমটি। ওপেনএআই একাডেমিতে এআই ব্যবহারের প্রাথমিক বিষয় থেকে শুরু করে বিশেষায়িত চাকরিভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো কোর্স চালু রয়েছে। ওপেনএআই জানিয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে অন্তত এক কোটি মার্কিন নাগরিককে প্রশিক্ষণ সনদ দেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে তাদের।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস