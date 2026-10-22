এখন থেকে চ্যাটজিপিটিতে বিজ্ঞাপন দেখা যাবে

চ্যাটজিপিটি ব্যবহারে নীতিমালায় পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে নির্মাতা ওপেনএআই। এখন থেকে চ্যাটজিপিটিতে বিজ্ঞাপন–সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া যাবে। আজ বৃহস্পতিবার চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকারীদের কাছে পাঠানো এক ই–মেইলে এ বিষয়ে জানিয়েছে ওপেনএআই।
‘ওপেনএআই টিম’–এর পাঠানো ই–মেইলে লেখা হয়েছে, ‘আমরা আমাদের প্রাইভেসি (ব্যক্তিগত গোপনীয়তা) পলিসি আপডেট করছি যাতে চ্যাটজিপিটিতে বিজ্ঞাপন–সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যার মধ্যে রয়েছে সেগুলো কীভাবে কাজ করে এবং আপনি কীভাবে আপনার অভিজ্ঞতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।’
ফ্রি ও গো প্ল্যানের গ্রাহকেরা বিজ্ঞাপন দেখতে পারেন, এ তথ্য জানানো হয়েছে। তবে চ্যাটজিপিটির প্লাস, প্রো, এন্টারপ্রাইজ ও শিক্ষা সংস্করণগুলোয় (প্ল্যান) কোনো বিজ্ঞাপন থাকবে না।
ই–মেইলে বলা হয়েছে, ‘বিজ্ঞাপনগুলো চ্যাটজিপিটির দেওয়া উত্তরগুলোকে প্রভাবিত করে না। আপনি যখন কোনো বিজ্ঞাপন দেখবেন, সেটি সব সময় স্পনসর করা বিজ্ঞাপন হিসেবে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত থাকবে এবং অর্গানিক উত্তর থেকে দৃশ্যত আলাদা থাকবে। আপনি এমন তথ্য ব্যবহার করে প্রাসঙ্গিক ও পার্সোনালাইজড বিজ্ঞাপন পাবেন যা কেবল চ্যাটজিপিটিতেই থাকে। যেমন আপনি যেসব বিজ্ঞাপন সাড়া দিয়েছেন বা আপনার চ্যাটের পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে। আপনি সেটিংস থেকে যেকোনো সময় বিজ্ঞাপনের ব্যক্তিগতকরণ পরিচালনা করতে পারেন।’
ব্যক্তিগত বিবরণ ও চ্যাটজিপিটির সঙ্গে কথোপকথন ব্যক্তিগত এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে শেয়ার করা হয় না বলে ই–মেইলে আশ্বস্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনদাতারা আপনার চ্যাট, চ্যাটের ইতিহাস, মেমোরি বা ব্যক্তিগত বিবরণে ঢুকতে পারবেন না। বিজ্ঞাপনদাতারা শুধু তাদের বিজ্ঞাপন কীভাবে কাজ করছে সে সম্পর্কে সামগ্রিক তথ্য পাবেন। যেমন মোট ভিউ বা ক্লিক। চ্যাটজিপিটিতে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় থাকবে বলেও ই–মেইলে দাবি করা হয়েছে।