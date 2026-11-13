এআই ডিটেক্টরের ভুল অভিযোগ

ধরুন, রাত ৯টা। ঢাকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নুসরাত (ছদ্মনাম) নিজের হাতে লেখা ইংরেজি অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিলেন। পরদিন শিক্ষক জানালেন, ‘ডিটেক্টর বলছে, এটা এআইয়ের লেখা।’ নুসরাতের চোখ ছলছল করে উঠল। সে তো এক লাইনও এআই থেকে নেয়নি!
এআই ডিটেক্টর বা এআই-লেখা শনাক্তকারী সফটওয়্যার লেখার ধরন দেখে অনুমান করে, এটা যন্ত্রের লেখা কি না; কিন্তু অনুমান তো অনুমানই। স্ট্যানফোর্ডের গবেষকেরা সাতটি জনপ্রিয় ডিটেক্টরকে ৯১টি টয়েফেল রচনায় পরীক্ষা করেন। রচনাগুলো ছিল ইংরেজি, যাঁদের মাতৃভাষা নয়, এমন মানুষের নিজের লেখা। অথচ গড়ে ৬১.৩ শতাংশই ‘এআই-লেখা’ বলে ধরা পড়ে। ১৪টি ডিটেক্টর নিয়ে আরেক গবেষণায় কোনোটিই ৮০ শতাংশ নির্ভুলতায় পৌঁছায়নি।
এখানে একটু ঝামেলা আছে। সহজ শব্দ ও পরিচ্ছন্ন বাক্যে লেখা, যেটা শিখে ইংরেজি লেখার স্বাভাবিক ধরন, সেটাকেই যন্ত্র সন্দেহ করে। কানাডার মাউন্ট রয়্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৬ সালের এক পরামর্শক মনে করিয়ে দিয়েছেন, ডিটেক্টর নিরপরাধ শিক্ষার্থীকেও ভুলভাবে চিহ্নিত করতে পারে। ফিলিপাইনের এক ক্ষুদ্র গবেষণাও শিক্ষকদের পরামর্শ দিয়েছে, এ স্কোরকে যেন একমাত্র প্রমাণ না ধরা হয়।
অভিযুক্ত হলে কী করবেন
১. খসড়া ও লেখার ইতিহাস সংরক্ষণ করুন।
২. কীভাবে লিখেছেন শিক্ষককে বুঝিয়ে বলুন।
৩. শুধু স্কোর নয়, মানুষের বিচার চান।
প্রশ্নটা হলো, মানুষের বিচারবুদ্ধি কি যন্ত্রের স্কোরের ওপরে থাকবে?
● লেখক: টেক ব্লগার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর