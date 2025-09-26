লিংকডইন ব্যবহারকারীর তথ্য এআই প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত হবে

মাইক্রোসফটের মালিকানাধীন পেশাদার নেটওয়ার্কিং মাধ্যম লিংকডইন নতুন নিয়ম চালু করতে যাচ্ছে। আগামী ৩ নভেম্বর থেকে ব্যবহারকারীর প্রোফাইলের কিছু তথ্য ও পাবলিক পোস্ট সংগ্রহ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই মডেল প্রশিক্ষণে ব্যবহার করবে প্রতিষ্ঠানটি। তবে এ কার্যক্রমে অংশ নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। চাইলে ব্যবহারকারীরা সেটিংস থেকে অপ্ট আউট বা বন্ধ করতে পারবেন।
সম্প্রতি লিংকডইন তাদের ব্যবহারকারীর শর্তাবলি ও গোপনীয়তা নীতিতে পরিবর্তন এনেছে। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, নির্দিষ্ট অঞ্চলের সদস্যদের তথ্য ব্যবহার করে কনটেন্ট তৈরির এআই মডেল প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ হবে এবং তাঁদের কর্মসংস্থানের সুযোগের সঙ্গে সংযোগ বাড়বে। সাপোর্ট পেজে প্রতিষ্ঠানটি লিখেছে, ‘৩ নভেম্বর ২০২৫ থেকে আমরা কিছু অঞ্চলের সদস্যদের তথ্য ব্যবহার করে কনটেন্ট তৈরির এআই মডেল প্রশিক্ষণ শুরু করব। এর মধ্যে প্রোফাইলের তথ্য ও লিংকডইনে দেওয়া পাবলিক পোস্ট অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তবে ব্যক্তিগত বার্তা এর আওতায় পড়বে না। আপনি চাইলে যেকোনো সময় সেটিংস থেকে এ অনুমতি বন্ধ করতে পারবেন।’
লিংকডইন শুধু এআই মডেল প্রশিক্ষণের জন্য নয়, বিজ্ঞাপনসেবা উন্নত করতেও ব্যবহারকারীর তথ্য কাজে লাগাবে। এ জন্য মাইক্রোসফট ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গেও তথ্য শেয়ার করা হবে। হালনাগাদ গোপনীয়তা নীতিতে বিজ্ঞাপনের জন্য তথ্য ব্যবহারের পরিধি আরও বিস্তৃত করা হয়েছে। এর ফলে মাইক্রোসফটের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ব্যবহারকারীরা আরও পার্সোনালাইজড বিজ্ঞাপন দেখতে পাবেন।
যেসব ব্যবহারকারী চান না, তাদের তথ্য এআই প্রশিক্ষণ বা বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যবহার হোক, তাঁরা সহজেই সেটিংস থেকে অনুমতি বন্ধ করতে পারবেন। এর জন্য প্রোফাইল মেনুতে গিয়ে ‘সেটিংস অ্যান্ড প্রাইভেসি’তে প্রবেশ করতে হবে। সেখান থেকে ‘ডাটা প্রাইভেসি’ বিভাগে গিয়ে ‘হাউ লিংকডইন ইউজেস ইয়োর ডাটা’ অপশনে ক্লিক করতে হবে। পরে ‘ডাটা ফর জেনারেটিভ এআই ইমপ্রুভমেন্ট’ অংশে গিয়ে টগল বন্ধ করতে হবে। একইভাবে বিজ্ঞাপনের জন্য তথ্য ব্যবহারের অনুমতি বন্ধ করতে চাইলে সেটিংস থেকে ‘অ্যাডভার্টাইজিং ডেটা’ বিভাগে যেতে হবে। সেখানে ‘অফ লিংকডইন ডেটা’ অংশে গিয়ে ‘শেয়ার ডেটা উইথ অ্যাফিলিয়েটস অ্যান্ড পার্টনারস’ অপশনটি বন্ধ করতে হবে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া