এক্সে বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে, জানালেন ইলন মাস্ক

প্রযুক্তি ডেস্ক

খুদে ব্লগ লেখার প্ল্যাটফর্ম এক্সের (সাবেক টুইটার) অ্যালগরিদম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্ল্যাটফর্মটিতে পুরোপুরিভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইনির্ভর পরামর্শব্যবস্থা চালু করা হবে। এ জন্য ব্যবহারকারীদের ফিডে আধেয় (কনটেন্ট) দেখার পরামর্শ দেওয়া অ্যালগরিদমের পদ্ধতি বা হিউরিস্টিকস মুছে ফেলা হবে বলে জানিয়েছেন এক্সের মালিক ইলন মাস্ক।

এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ইলন মাস্ক জানিয়েছেন, আগামী চার থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে এক্স থেকে সব হিউরিস্টিকস মুছে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিবর্তনের পর এক্সের নিজস্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল ‘গ্রোক’ ব্যবহারকারীদের আগ্রহ ও আচরণের ভিত্তিতে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ও আকর্ষণীয় কনটেন্ট প্রদর্শন করবে। ফলে কোনো পোস্ট অনুসারীর সংখ্যার বদলে মান ও প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে বেশিসংখ্যক মানুষের কাছে দেখানো হবে। ব্যবহারকারীরাও বর্তমানের তুলনায় নিজেদের ফিড বেশি নিয়ন্ত্রণে স্বাধীনতা পাবেন।

ইলন মাস্কের মতে, নতুন এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর পরামর্শব্যবস্থা এক্সে আধেয় প্রদর্শনের ধরন সম্পূর্ণ বদলে দেবে। নতুন ব্যবহারকারী ভালো কোনো পোস্ট করলেও তা খুব কম মানুষের কাছে পৌঁছায় বলে অভিযোগ করেন অনেকে। এ পরিবর্তনের ফলে সেগুলোর সমাধান হবে। পূর্বনির্ধারিত অ্যালগরিদম বাদ দিলে, আধেয় দেখানোর প্রক্রিয়া আরও ব্যবহারকারীকেন্দ্রিক ও স্বাভাবিক হবে।

প্রযুক্তিবিশেষজ্ঞদের মতে, এক্সের এ উদ্যোগ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারকে নতুন এক উচ্চতায় নিয়ে যাবে। এতে ব্যবহারকারীরা আরও ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা পাবেন, যা তাদের প্ল্যাটফর্মে সম্পৃক্ততা বাড়াতে সহায়ক হবে।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

