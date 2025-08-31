টেলিভিশন ও মনিটরে যুক্ত হচ্ছে মাইক্রোসফটের কোপাইলট চ্যাটবট

স্যামসাংয়ের নতুন মডেলের টেলিভিশন ও মনিটরে যুক্ত হচ্ছে মাইক্রোসফটের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) চ্যাটবট ‘কোপাইলট’। নতুন এ সুবিধা চালু হলে ব্যবহারকারীরা সরাসরি কোপাইলট চ্যাটবটের সঙ্গে কথা বলে টেলিভিশনে পছন্দের অনুষ্ঠান ও সিনেমা চালুর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় তথ্য অনলাইন থেকে জানতে পারবেন।
মাইক্রোসফট জানিয়েছে, ২০২৫ সালে স্যামসাংয়ের নির্দিষ্ট কিছু মডেলে এই সুবিধা পাওয়া যাবে। মডেলগুলো হলো মাইক্রো আরজিবি, নিও কিউএলইডি, ওএলইডি ও দ্য ফ্রেম প্রো। মনিটরের ক্ষেত্রে এম৭, এম৮ ও এম৯ সিরিজে কোপাইলট ব্যবহার করা যাবে। টেলিভিশন ও মনিটরে কোপাইলট একটি ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাপ হিসেবে যুক্ত থাকবে। টিভির রিমোটে থাকা মাইক্রোফোন সক্রিয় করে কোপাইলট অ্যাপ চালু করলে পর্দায় একটি অ্যানিমেটেড চরিত্র দেখা যাবে। এর সঙ্গে কথা বলেই ব্যবহারকারীরা বিনোদনের কনটেন্ট খুঁজে নিতে পারবেন। শুধু শো বা সিনেমা খোঁজা নয়, চাইলে নির্দিষ্ট ধরনের কনটেন্টও পাওয়া যাবে।
মাইক্রোসফটের তথ্যমতে, একাধিক দর্শকের ভিন্ন ভিন্ন পছন্দ মেলাতে কোপাইলট বিশেষভাবে সহায়তা করবে। যেমন কেউ রোমান্টিক সিনেমা দেখতে চাইলে, সে অনুযায়ী বিভিন্ন সিনেমা খুঁজে দেওয়ার পাশাপাশি সিনেমাগুলোর উল্লেখযোগ্য তথ্য জানাবে কোপাইলট। শুধু কনটেন্ট খোঁজাই নয়, কোপাইলটের মাধ্যমে অভিনেতা বা পরিচালক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। পাশাপাশি আবহাওয়ার খবরও জানা যাবে।
প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের মতে, টেলিভিশনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যুক্ত হওয়া সময়ের দাবি। তথ্য খোঁজা ও বাছাইয়ে জেনারেটিভ এআইয়ের কার্যকারিতা এরই মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। শুধু মাইক্রোসফট নয়, গুগলও একই পথে এগোচ্ছে। চলতি বছর তারা গুগল টিভি ও অ্যান্ড্রয়েড অটোতে নিজস্ব এআই মডেল ‘জেমিনি’ সংযোজনের ঘোষণা দিয়েছে।
সূত্র: ম্যাশেবল