হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হচ্ছে নতুন এআই–সুবিধা

জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর (এআই) নতুন এক সুবিধা। ‘রাইটিং হেল্প’ নামের সুবিধাটি কাজে লাগিয়ে ব্যবহারকারীরা চাইলে অন্যদের বার্তা পাঠানোর আগে ব্যাকরণগত ভুল ঠিক করতে পারবেন। শুধু তা–ই নয়, লেখাকে আরও পরিপাটি করার পাশাপাশি বার্তা লেখার কাঠামোও বদলাতে পারবেন।
মেটার তথ্যমতে, এরই মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপের অ্যান্ড্রয়েডের বেটা সংস্করণে রাইটিং হেল্প–সুবিধা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। এটি মেটার নিজস্ব ‘প্রাইভেট প্রসেসিং’ প্রযুক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রযুক্তি ব্যবহারকারীর লেখা এনক্রিপ্টেড করে আদান–প্রদান করায় বার্তার উৎস বা ব্যবহারকারীর পরিচয় গোপন থাকে। এমনকি বার্তা বা ব্যবহারকারীর কোনো তথ্য সংরক্ষণ করা হয় না। সুবিধাটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালুর আগে এতে পরিবর্তন আনা হতে পারে এবং লেখার কাঠামোর ধরন যোগ করা হতে পারে।
রাইটিং হেল্প–সুবিধাটির ব্যবহারপদ্ধতি বেশ সহজ। বার্তা লেখার পর স্টিকারের জায়গায় একটি ছোট পেন আইকন দেখা যাবে। সেই আইকনে চাপ দিলে লেখা চলে যাবে মেটা এআইয়ের কাছে। এরপর এআই তিনটি বিকল্প সংস্করণ দেখাবে। প্রফেশনাল, রিফ্রেজড, সাপোর্টিভ বা ফানি—এসব সংস্করণ দেখা যাবে। ব্যবহারকারী নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী একটি বেছে নিতে পারবেন। এরপর চাইলে আরও সংশোধন করতে পারবেন। প্রাপক বুঝতেও পারবেন না যে বার্তাটি এআইয়ের সহায়তায় পরিবর্তন করা হয়েছে।
মেটা জানিয়েছে, রাইটিং হেল্প ডিফল্টভাবে বন্ধ থাকবে এবং এটি সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। অর্থাৎ ব্যবহারকারীর অনুমতি ছাড়া কোনো এআই তৈরি লেখা পাঠানো হবে না। ফলে ব্যবহারকারীরা চাইলে সুবিধাটি চালু বা বন্ধ করতে পারবেন।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস