চ্যাটজিপিটি অ্যাটলাস ব্রাউজার উন্মোচন করেছে ওপেনএআই
চ্যাটজিপিটি অ্যাটলাস ব্রাউজার উন্মোচন করেছে ওপেনএআই
এআই

গুগল ক্রোমের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এআই ব্রাউজার আনল ওপেনএআই

আহসান হাবীব

গুগলের ক্রোম ব্রাউজারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির ওয়েব ব্রাউজার ‘চ্যাটজিপিটি অ্যাটলাস’ আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেছে ওপেনএআই। ওপেনএআই জানিয়েছে, ব্রাউজারটি প্রাথমিকভাবে ম্যাকওএস ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। তবে শিগগিরই উইন্ডোজ, আইওএস ও অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে চলা যন্ত্রে ব্রাউজারটি ব্যবহার করা যাবে। তবে ব্রাউজারটিতে যুক্ত বিশেষ ‘এজেন্ট মোড’ সুবিধা শুধু চ্যাটজিপিটি প্লাস ও প্রো ব্যবহারকারীরা ব্যবহার করতে পারবেন।

চ্যাটজিপিটি অ্যাটলাস ব্রাউজার চালুর ঘোষণা দিয়ে ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) স্যাম অল্টম্যান বলেন, ‘আমরা চাই মানুষ যেন আরও স্বাভাবিক ও সহজভাবে ভবিষ্যতে ইন্টারনেট ব্যবহার করে। চ্যাটজিপিটির কথোপকথনভিত্তিক অভিজ্ঞতাকে যদি ওয়েব ব্রাউজারের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তা হবে ইন্টারনেট ব্যবহারের এক নতুন ধারা। অ্যাটলাস শুধু একটি স্মার্ট ব্রাউজার নয়, এটি দ্রুত কাজ করায় ব্যবহারও আনন্দদায়ক। আমরা চাই, ইন্টারনেট ব্যবহার আরও মানবিক ও সহায়ক হয়ে উঠুক।’

চ্যাটজিপিটি সার্চের প্রোডাক্ট লিড অ্যাডাম ফ্রাই জানিয়েছেন, অ্যাটলাসের অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর স্মৃতিশক্তি। এটি ব্যবহারকারীর অভ্যাস ও পছন্দ দীর্ঘদিন মনে রাখে। ফলে ব্রাউজারটি সময়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত সহকারীর মতো হয়ে ওঠে। এজেন্ট মোডের মাধ্যমে চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকারীদের জন্য বিভিন্ন কাজ করতে পারে ব্রাউজারটি। পাশাপাশি ইনকগনিটো মোডেও নিরাপদে ব্রাউজ করা যাবে।

ওপেনএআইয়ের তথ্যমতে, অ্যাটলাস ব্রাউজারে সার্চ ফলাফল থেকে কোনো লিংকে ক্লিক করলে পর্দার এক পাশে ওয়েবসাইট ও অন্য পাশে চ্যাটজিপিটির সঙ্গে কথোপকথনের তথ্য দেখা যাবে। চাইলে ব্যবহারকারী এই স্প্লিট স্ক্রিন মোড বন্ধ করতে পারবেন। যেকোনো ওয়েবপেজে থাকা তথ্যের সারাংশ তৈরির পাশাপাশি ই–মেইলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ নির্বাচন করে সম্পাদনাও করে দেবে ব্রাউজারটি।

সূত্র: দ্য ভার্জ

আরও পড়ুন