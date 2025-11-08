মার্কিন তারকা, উদ্যোক্তা ও অভিনেত্রী কিম কার্ডাশিয়ান অদ্ভুত এক দাবি করেছেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চ্যাটবট চ্যাটজিপিটি তাঁর পড়াশোনার ক্ষতি করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। আইন পরীক্ষার প্রস্তুতির সময় চ্যাটজিপিটি তাঁকে ভুল পরামর্শ দিয়েছে বলে পরীক্ষায় নাকি রীতিমতো অকৃতকার্য হয়েছেন তিনি।
ভ্যানিটি ফেয়ার ম্যাগাজিনকে কিম বলেন, ‘আমি পড়ার সময় আইনি প্রশ্নের উত্তর জানতে চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করেছি। প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য আমি প্রশ্নের ছবি তুলে চ্যাটজিপিটিকে দিই। যদিও চ্যাটজিপিটি প্রায়ই আমাকে ভুল উত্তর দেয়। এর ফলে আমি অনেকবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছি। তখন আমি রেগে গিয়ে বলেছিলাম, তুমি আমাকে অকৃতকার্য করালে কেন? তখন চ্যাটজিপিটি আমার সঙ্গে কথা বলা শুরু করে। কিম এমন অভিযোগ করলেও ওপেনএআই বরাবরই চ্যাটজিপিটিকে শিক্ষার্থীদের জন্য এক নির্ভরযোগ্য সহায়ক হিসেবে বলে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, চ্যাটজিপিটি পড়াশোনায় সহযোগিতা করতে পারে। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য বেশ সহায়ক। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, চ্যাটজিপিটি ও গুগল সার্চের এআই ওভারভিউ প্রায়ই ভুল বা কল্পিত তথ্য দেয়। প্রযুক্তিবিশেষজ্ঞরা এআইবটের এই প্রবণতাকে হ্যালুসিনেশন বলেন।
কিম কার্ডাশিয়ান বলেন, ‘ভুল উত্তর দেওয়ার সঙ্গে চ্যাটজিপিটি কখনো কখনো মানবিক আলাপ শুরু করে। আমি যখন চ্যাটজিপিটিকে বলি, তুমি তো আমাকে অকৃতকার্য করিয়ে দিচ্ছ, এতে তোমার কী মনে হয়? তখন ও উত্তর দেয়, এটা তোমাকে নিজের ওপর ভরসা করতে শেখাচ্ছে। তুমি উত্তরটা আগেই জানো।’ কিম জানান, ভুল উত্তর দিয়েও চ্যাটজিপিটি আত্মবিশ্বাস শেখাচ্ছে। এই অভিনেত্রী বলেন, এআইবটের আরও উন্নত হওয়া দরকার। আমি সত্যিই চ্যাটজিপিটির ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু ভুল উত্তর দিয়ে শেষ পর্যন্ত আমার মনোবিদ হয়ে যাচ্ছে। আমাকে বোঝায়, কেন নিজের ওপর আস্থা রাখতে হবে!’
কিম কার্ডাশিয়ান কয়েক বছর ধরে আইনজীবী হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার প্রাথমিক বার পরীক্ষা কৃতকার্য হয়েছেন। এখন তিনি মূল বার পরীক্ষার ফলাফলের অপেক্ষায় আছেন। এই পরীক্ষা যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার একটি হিসেবে বিবেচিত হয়।
সূত্র: ম্যাশেবল