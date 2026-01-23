গুগল সার্চে নতুন সুবিধা যুক্ত হচ্ছে
গুগল সার্চে নতুন সুবিধা যুক্ত হচ্ছে
এআই

গুগল সার্চের এআই মোডে যুক্ত হচ্ছে নতুন সুবিধা

প্রযুক্তি ডেস্ক

গুগল সার্চের এআই মোডে ‘পারসোনাল ইন্টেলিজেন্স’ নামের নতুন সুবিধা যুক্ত হচ্ছে। এই সুবিধার মাধ্যমে ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য বিশ্লেষণ করে বর্তমানের তুলনায় প্রাসঙ্গিক উত্তর ও সার্চ ফলাফল দেখাতে পারবে এআই। জেমিনি এআই সহকারীতে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হওয়ার পর এবার এটি সরাসরি গুগল সার্চের অংশ হতে যাচ্ছে।

গুগলের তথ্যমতে, পারসোনাল ইন্টেলিজেন্স সুবিধা চালুর জন্য ব্যবহারকারীদের নিজেদের জিমেইল ও গুগল ফটো অ্যাকাউন্ট এআই মোডের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। জেমিনি থ্রি মডেলের মাধ্যমে পরিচালিত এআই মোড তখন এসব সেবা থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহার করে ব্যবহারকারীর প্রশ্নের উত্তর জানাবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সার্চ ফলাফল দেখাবে।

গুগল সার্চের পণ্য বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট রবি স্টেইন জানিয়েছেন, নতুন পণ্য কেনার সময় এআই মোড ব্যবহারকারীদের আগের কেনাকাটার তথ্য পর্যালোচনা করে নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের নতুন পণ্য কেনার পরামর্শ দেবে। এ ছাড়া গুগল ফটোজ থেকে ব্যবহারকারীদের আগের ভ্রমণের ছবি পর্যালোচনা করে ভবিষ্যতে ভ্রমণের জন্য সম্ভাব্য স্থানের নাম প্রস্তাব করবে। তবে ব্যবহারকারীর কোনো ব্যক্তিগত তথ্য এআই প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহার করা হবে না। এসব তথ্য কেবল নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সীমিত পরিসরে ব্যবহার করা হবে। এই সুবিধা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। আর তাই ব্যবহারকারীর সম্মতি ছাড়া কোনো তথ্য ব্যবহারের সুযোগ থাকছে না।

আগামী কয়েক দিনেই যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারীরা গুগল ল্যাবসের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে এ সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন। গুগল সার্চের এআই মোডে পারসোনাল ইন্টেলিজেন্স সুবিধা প্রাথমিকভাবে গুগল এআই প্রো ও গুগল এআই আলট্রা ব্যবহারকারীদের জন্য চালু করা হবে।

সূত্র: ম্যাশবল

আরও পড়ুন