এআই দিয়ে তৈরি ছবি চেনার ৫ উপায়

বর্তমানে চারদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির জয়জয়কার। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ভুয়া ছবি তৈরি করে অনলাইনে প্রকাশ করছেন অনেকে। কৃত্রিমভাবে তৈরি এসব ছবি কাজে লাগিয়ে প্রতারণার ঘটনাও ঘটছে। নিরাপদ থাকতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি ছবি শনাক্তের পদ্ধতি জেনে নেওয়া যাক
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি ছবি শনাক্ত করার সবচেয়ে সহজ ও সাধারণ উপায় হচ্ছে ছবিতে থাকা মানুষের হাত ও আঙুল ভালোভাবে লক্ষ করা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি ছবিতে প্রায়ই আঙুলের সংখ্যা, আকার বা আকৃতি সঠিকভাবে থাকে না। অনেক সময় দেখা যায়, ছবিতে মানুষের হাতে ছয়টি আঙুল বা অস্বাভাবিকভাবে বাঁকা ও বিকৃত আঙুল রয়েছে। হাতের আকৃতিও অনেক সময় অসামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। আঙুল বা মানুষের অঙ্গের অস্বাভাবিক বিকৃতি দেখা গেলে বুঝতে হবে ছবিটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি ছবিতে অনেক সময় মানুষের চোখ নিখুঁত হয় না। একই ছবিতে এক ব্যক্তির দুই চোখের আকার বা রঙের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। চোখের মণি স্বাভাবিকের চেয়ে বড় বা ছোট হতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে চোখে কোনো প্রতিচ্ছবি দেখা যায় না। মাইক্রোসফটের মতে, মানুষের চোখে যে জটিল প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, তা তৈরি করা এআইয়ের জন্য এখনো কঠিন। এ ছাড়া চোখের চারপাশে ত্বকের ভাঁজ, বলিরেখা এবং চোখের পাতায় অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় এসব ছবিতে।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি ছবির পটভূমি প্রায়ই অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা পুনরাবৃত্তিমূলক হয়ে থাকে। অনেক সময় পটভূমিতে থাকা বিভিন্ন বস্তুকে এলোমেলো বা অস্বাভাবিক দেখায়। অনেক ছবিতে রাস্তার দৃশ্য থাকলেও গাছের পাতা, ল্যাম্পপোস্ট বা যানবাহনের ছবি রাতের দৃশ্যের মতো হয় না। এর ফলে মনে হয়, যেন দুটি ভিন্ন ছবিকে জোড়া লাগানো হয়েছে।
বিভিন্ন এআই টুলস দিয়ে তৈরি ছবিতে থাকা ছোট ছোট উপাদানের মধ্যে স্বাভাবিক জিনিস যেমন চশমার ফ্রেম, কানের দুল, কাপড়ের নকশা বা ঘড়ির মতো জিনিস কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সঠিকভাবে তৈরি করতে পারে না। এ জিনিসগুলো অনেক সময় বিকৃত, অস্পষ্ট বা ঝাপসা বলে মনে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছোট ছোট লেখা বা অক্ষর ভীষণ অস্পষ্ট থাকে, ভিন্ন ভাষাতেও দেখা যায়। চুল, দাঁত বা মুখের ত্বকের ক্ষুদ্র বিবরণের দিকে খেয়াল করলে অস্বাভাবিক মসৃণ দেখায়।
ছবি তৈরির সময় আলোর উৎস ও ছায়া সঠিকভাবে তৈরি করতে প্রায়ই ব্যর্থ হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এর ফলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি ছবিতে একাধিক আলোর উৎস বা ছায়া দেখা যায়। অনেক সময় ছবির মূল বস্তুর ওপর যে আলো পড়ে, তার সঙ্গে তার ছায়ার সামঞ্জস্য থাকে না। ছায়া অনেক সময় অদ্ভুত আকৃতি ধারণ করে, যা আসলে বাস্তব জীবনে ঘটে না।
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তৈরি করা টুল ব্যবহার করেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি ছবি দ্রুত চিহ্নিত করা যায়। এ জন্য এআইঅরনট ডটকম বা টিনআইডটকমের মতো ওয়েবসাইটের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।
