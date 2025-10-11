চ্যাটজিপিটি
এআই

বাংলাদেশসহ এশিয়ার ১৬ দেশে ওপেনএআইয়ের সাশ্রয়ী ‘চ্যাটজিপিটি গো’ চালু

প্রযুক্তি ডেস্ক

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ভিত্তিক সেবা আরও সহজলভ্য করতে বাংলাদেশসহ এশিয়ার ১৬টি দেশে নিজেদের সাশ্রয়ী প্যাকেজ ‘চ্যাটজিপিটি গো’ চালু করেছে ওপেনএআই। পাঁচ ডলারের এই প্যাকেজের মাধ্যমে বিনা মূল্যের সংস্করণের তুলনায় চ্যাটজিপিটিতে প্রতিদিন দ্বিগুণের বেশি প্রম্পট লেখা, ছবি তৈরিসহ ফাইল বা ছবি আপলোডের সুযোগ পাওয়া যাবে। এর ফলে ব্যবহারকারীরা কম খরচে চ্যাটজিপিটির পূর্ণাঙ্গ সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন।

ওপেনএআই জানিয়েছে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাদের সাপ্তাহিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা সম্প্রতি চার গুণ পর্যন্ত বেড়েছে। গত আগস্টে ভারতে প্রথম চ্যাটজিপিটি গো চালু করা হয়। এরপর সেপ্টেম্বরে চালু করা হয় ইন্দোনেশিয়ায়। এবার বাংলাদেশসহ আফগানিস্তান, ভুটান, ব্রুনেই দারুসসালাম, কম্বোডিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মিয়ানমার, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, পূর্ব তিমুর ও ভিয়েতনামে প্যাকেজটি ব্যবহার করা যাবে।

ওপেনএআইয়ের তথ্যমতে, চ্যাটজিপিটির সাপ্তাহিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৮০ কোটি। নতুন এ সুবিধা চালুর বিষয়ে চ্যাটজিপিটি বিভাগের প্রধান নিক টারলি প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট টেকক্রাঞ্চকে বলেন, ‘আমরা চ্যাটজিপিটিকে এমন এক প্ল্যাটফর্মে রূপ দিতে চাই, যা একপ্রকার অপারেটিং সিস্টেমের মতো কাজ করবে। আপনি যদি লিখতে চান, কোডিং করতে চান বা কোনো সেবা ও পণ্যের সঙ্গে যুক্ত হতে চান, প্রতিটি কাজের জন্য থাকবে আলাদা অ্যাপ।’

সম্প্রতি এশিয়ার বাজারে গুগলের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় নেমেছে ওপেনএআই। আর তাই নিজেদের এগিয়ে রাখতে গত সেপ্টেম্বরে গুগল ইন্দোনেশিয়ায় তাদের ‘গুগল এআই প্লাস’ প্যাকেজ চালু করে। পরে তা ৪০টির বেশি দেশে সম্প্রসারণ করে গুগল। গুগলের এই প্যাকেজের আওতায় ‘জেমিনি ২.৫ প্রো’ এআই মডেলের পাশাপাশি সৃজনশীল কনটেন্ট তৈরির টুল ফ্লো (ডিজাইন), হুইস্ক (ছবি পুনর্গঠন) ও ভিও ৩ ফাস্ট (ভিডিও তৈরি) একসঙ্গে ব্যবহার করা যায়।

সূত্র: টেক ক্রাঞ্চ

