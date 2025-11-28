মেসেঞ্জার ও হোয়াটসঅ্যাপে মেটা এআইয়ের মাধ্যমে যেসব কাজ করা যাবে

বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশের ব্যবহারকারীদের জন্য সম্প্রতি মেসেঞ্জার ও হোয়াটসঅ্যাপে ‘মেটা এআই’ যুক্ত করেছে মেটা। মেসেঞ্জারের সার্চ বক্সে ও হোয়াটসঅ্যাপের ডান দিকে থাকা বৃত্তাকার মেটা এআই আইকনে ক্লিক করে সহজেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির ভার্চ্যুয়াল সহকারী সেবাটি ব্যবহার করা যাচ্ছে। মেটা এআইয়ের সুবিধা ও ব্যবহারের পদ্ধতি জেনে নেওয়া যাক।
এললামা ৩.২ নামের লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলের বিভিন্ন সংস্করণে চলা মেটা এআই ব্যবহারকারীদের আদান–প্রদান করা বার্তা ও ছবি বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে। শুধু তা–ই নয়, কৃত্রিম ছবি তৈরি, ছবি সম্পাদনাসহ কনটেন্টের (আধেয়) ক্যাপশনও লিখে দেয়। মূলত মেশিন লার্নিং প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের চাহিদা, পছন্দ ও ব্যবহারের ধরন অনুযায়ী উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন কাজ করে দেয় মেটা এআই।
বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানার পাশাপাশি মেটা এআইয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট তথ্য অনুসন্ধানও করা যায়। শুধু তা–ই নয়, মেসেঞ্জার ও হোয়াটসঅ্যাপে অন্যদের বার্তা পাঠানোর আগে বানান সংশোধন, ব্যাকরণগত ত্রুটি যাচাই করা সম্ভব। হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেঞ্জারে একবার মেটা এআই ব্যবহার করলে মেটা এআইয়ের জন্য আলাদা একটি চ্যাট উইন্ডো তৈরি হয়। ফলে ব্যবহারকারীরা সহজেই নতুন চ্যাট উইন্ডোয় প্রবেশ করে পরবর্তী সময়ে মেটা এআই ব্যবহার করতে পারবেন।
মেটা এআই সরাসরি মেটার বিভিন্ন অ্যাপের ইন্টারফেসে যুক্ত থাকায় ব্যবহারকারীদের আলাদা কোনো অ্যাপ ইনস্টল করতে হয় না। মেসেঞ্জার ও হোয়াটসঅ্যাপে বার্তার পাশাপাশি ভয়েস কমান্ডের মাধ্যমেও ব্যবহার করা যায় মেটা এআই।
সূত্র: ফেসবুক, টেক রাডার