এআই সাবস্ক্রিপশন, বিনা মূল্যের নাকি পেইড, কোনটা ঠিক

তখন প্রায় মধ্যরাত। ফ্রিল্যান্স কনটেন্ট রাইটার ফাহিম (ছদ্মনাম) বসে আছেন তার তিনটি আলাদা এআই সাবস্ক্রিপশনের বিল দেখে। মাস শেষে প্রায় সাত হাজার টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে তিনটি ভিন্ন চ্যাটবটের পেছনে, অথচ ঠিক কোনটা তার আসলে দরকার, সেটিই এখনো স্পষ্ট না তার কাছে। সবগুলোই তো প্রায় একই রকম মনে হয়, বিরক্ত হয়ে ভাবলেন তিনি, তাহলে এত টাকা কেন খরচ করছি? তার এক বন্ধু আবার সম্পূর্ণ বিনা মূল্যের বা ফ্রি সংস্করণ দিয়েই কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন অনায়াসে, অথচ কেউ কারও পরিস্থিতি ঠিকঠাক জানেন না।
আসলে ফাহিমের এই বিভ্রান্তিটা এখন অনেকেরই। ২০২৬ সালে এসে এআই সাবস্ক্রিপশনের বাজারটা প্রতিনিয়ত এতটাই দ্রুত বদলাচ্ছে যে গত মাসের তথ্যও এখন পুরোনো হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগেই একটি বড় প্রতিষ্ঠান তাদের ফ্রি সংস্করণ থেকে লেখার সীমা পুরোপুরি তুলে দিয়েছে, আবার আরেকটি প্রতিষ্ঠান তাদের নতুন ২০০ ডলারের প্রিমিয়াম প্ল্যানে নতুন গ্রাহক নেওয়াই সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছে। মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে তিনটি আলাদা প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যবহারবিধি নতুন করে ঢেলে সাজিয়েছে, যা এই খাতে খুবই বিরল একটি ঘটনা।
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এখন তিনটা ভিন্ন কৌশল নিচ্ছে। কেউ কেউ ফ্রি সংস্করণকে আরও উদার করছে, যাতে বেশি মানুষ তাদেরটা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে যায়। কেউ আবার নির্দিষ্ট সংখ্যক বার্তার বদলে ‘কম্পিউট-ভিত্তিক’ সীমা রাখছেন, যেখানে ঠিক কতটা ব্যবহার করা যাবে তা প্রকাশও করা হচ্ছে না স্পষ্টভাবে; বরং কয়েক ঘণ্টা পরপর নতুন করে সুযোগ চালু হয়; আর মাঝামাঝি একটা স্তরে প্রায় সব প্রতিষ্ঠানই এখন মাসে প্রায় ২০ ডলারের কাছাকাছি একটা ‘স্ট্যান্ডার্ড’ প্ল্যানে একীভূত হয়ে গেছে, যেখানে সাধারণ ব্যবহারকারীর প্রয়োজনের প্রায় সবটাই মিটে যায়। সবচেয়ে ওপরের স্তরে আবার দাম ১০০ থেকে ২০০ ডলার পর্যন্ত উঠে গেছে, যেখানে বেশি ব্যবহার আর অতিরিক্ত স্টোরেজের সুবিধা থাকে।
• অনেকে একসঙ্গে একাধিক প্ল্যানে টাকা খরচ করেন শুধু ‘সবচেয়ে ভালোটা মিস করে ফেলছি’—এই ভয়ে, অথচ আসল কাজের ধরন বিশ্লেষণ করলে একটা প্ল্যানই যথেষ্ট হতে পারে।
• ফ্রি সংস্করণের সীমা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়ই না জানিয়েই বদলে দেয়, ফলে গত মাসে যে হিসাব করে প্ল্যান বেছেছিলেন, এই মাসে তা আর সঠিক না–ও থাকতে পারে।
• সবচেয়ে দামি প্ল্যানকেই সবচেয়ে ভালো ভেবে নেওয়াটা একটা সাধারণ ভুল। বাস্তবে বাড়তি দাম প্রায়ই যায় বাড়তি ব্যবহারসীমা বা স্টোরেজে, মডেলের মান খুব একটা হেরফের হয় না।
• কাজের ধরন না বুঝে প্ল্যান বাছাই করলে টাকা অপচয় হয় সবচেয়ে বেশি—লেখালেখির কাজে যা দরকার, কোডিংয়ের কাজে তা লাগে না, আবার গবেষণাভিত্তিক কাজে দরকার হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ফিচার, ছবি/ভিডিওর ক্ষেত্রে আবার বিষয়টাই আলাদা।
• বাংলাদেশ থেকে ডলারে পেমেন্ট করার সময় কার্ডের বাড়তি চার্জ আর রূপান্তর হার হিসাব না করে প্ল্যান বাছাই করলে প্রকৃত খরচ ধারণার চেয়ে বেশি হয়ে যেতে পারে।
তিনটি সাবস্ক্রিপশন। একই রকম কাজ। অথচ প্রতি মাসেই বাড়তি টাকা গুনে যাচ্ছেন অনেকে নিজের অজান্তেই।
১. প্রথমে হিসাব করুন, সপ্তাহে গড়ে কতবার এআই ব্যবহার করছেন আর কোন ধরনের কাজে—লেখা, কোড, ছবি/ভিডিও, নাকি গবেষণা।
২. একটা ফ্রি বা সবচেয়ে সস্তা পেইড প্ল্যান দিয়ে অন্তত দুই সপ্তাহ চালিয়ে দেখুন, সত্যিই লিমিটে বারবার আটকে যাচ্ছেন কি না।
৩. একসঙ্গে একাধিক প্রতিষ্ঠানের প্ল্যান না কিনে, প্রতি তিন মাস পরপর পর্যালোচনা করুন—বাজার এত দ্রুত বদলাচ্ছে যে ছয় মাস আগের সিদ্ধান্ত এখন আর কাজে না–ও লাগতে পারে।
৪. নির্দিষ্ট একটা কাজের জন্য একাধিক প্রতিষ্ঠানের ফ্রি সংস্করণ পাশাপাশি ব্যবহার করেও দেখতে পারেন—অনেক সময় দুটো ফ্রি প্ল্যান মিলিয়ে একটা পেইড প্ল্যানের সমান কাজ চলে যায়।
ফাহিম সেই রাতে দুটো সাবস্ক্রিপশন বাতিল করে দিলেন, রেখে দিলেন শুধু একটা, যেটাতে তার লেখালেখির কাজ সবচেয়ে ভালো চলে। মাস শেষে হিসাব করে দেখলেন, প্রায় পাঁচ হাজার টাকা বেঁচে গেছে এমনিতেই, আর কাজের মানেও তেমন কোনো পার্থক্য চোখে পড়েনি তাঁর। তাহলে সবচেয়ে দামি প্ল্যানই কি সবচেয়ে বুদ্ধিমানের সিদ্ধান্ত? মোটেও না। প্রশ্নটা কোন প্ল্যান সবচেয়ে শক্তিশালী তা নয়, প্রশ্নটা হলো আপনার নিজের কাজের সঙ্গে কোনটা সত্যিই মানানসই।
লেখক: টেক ব্লগার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর