জিমেইলে নতুন এআই সুবিধা

ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক কাজে নিয়মিত অনলাইনে বা সরাসরি বৈঠক করেন অনেকে। তবে হঠাৎ কোনো বৈঠক আয়োজন করা হলে ব্যস্ততার কারণে অংশ নেওয়া সম্ভব হয় না। এ সমস্যা সমাধানে বৈঠক আয়োজনের আগেই অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে জিমেইলের মাধ্যমে বৈঠকের সম্ভাব্য সময় বা তারিখ নিয়ে আলোচনা করেন কেউ কেউ। ব্যবহারকারীদের বৈঠকের সম্ভাব্য সময় বা তারিখ নির্ধারণ পদ্ধতি আরও সহজ করতে জিমেইলে ‘হেল্প মি শিডিউল’ নামের নতুন এআই সুবিধা যুক্ত করেছে গুগল।
জেমিনি এআই–চালিত নতুন সুবিধাটি ই-মেইল লেখার সময়ই ব্যবহারকারীদের গুগল ক্যালেন্ডার ও ই–মেইলের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে বৈঠকের সম্ভাব্য সময় প্রস্তাব করবে। ফলে ব্যবহারকারীরা প্রস্তাবিত একাধিক সময় সরাসরি ই-মেইলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের পাঠাতে পারবেন। প্রয়োজনে প্রস্তাবিত সময় পরিবর্তন করে নতুন সময়ও নির্ধারণ করা যাবে। বৈঠকের সময়সূচি নির্ধারণের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে আলোচনায় অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের ক্যালেন্ডারে বৈঠকের সময়সূচি যুক্ত হয়ে যাবে।
গুগল জানিয়েছে, ই-মেইল লেখার সময় জেমিনি যদি বুঝতে পারে যে ব্যবহারকারী বৈঠক আয়োজন করতে আগ্রহী, তখন হেল্প মি শিডিউল অপশনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে যাবে। অপশনটিতে ক্লিক করলে গুগল ক্যালেন্ডারে বৈঠকের সম্ভাব্য সময় দেখা যাবে। যেমন কোনো ব্যক্তি পরের সপ্তাহে বৈঠক করার প্রস্তাব দিলে অপশনটি ওই সময়সীমার মধ্যে ব্যবহারকারীর সুবিধাজনক সময় খুঁজে দেবে। ফলে কাজে ব্যস্ত থাকলেও দ্রুত বৈঠকের সম্ভাব্য সময় নির্ধারণ করা যাবে।
গুগলের তথ্যমতে, হেল্প মি শিডিউল অপশনটি জিমেইলে যুক্ত হওয়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর সুবিধাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এর আগে জিমেইলে ই-মেইলের সারাংশ দেখার সুবিধা যুক্ত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সুবিধাটি দুজনের মধ্যে বৈঠক নির্ধারণে কাজ করবে। গুগল ওয়ার্কস্পেস ব্যবহারকারীদের পাশাপাশি গুগল এআই প্রো ও এআই আলট্রা ব্যবহারকারীরা সুবিধাটি ব্যবহার করতে পারবেন।
সূত্র: দ্য ভার্জ