চ্যাটজিপিটির আদলে চ্যাটবট বানাচ্ছে অ্যাপল, তবে...

আহসান হাবীব

গোপনে চ্যাটজিপিটির আদলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর (এআই) চ্যাটবট তৈরি করছে অ্যাপল। এরই মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে একটি চ্যাটবট তৈরি করেছে অ্যাপল। চ্যাটবটটি বর্তমানে অ্যাপলের প্রকৌশলীরা ব্যবহার করছেন। অ্যাপলের ভার্চ্যুয়াল সহকারী সিরিকে নতুনভাবে গড়ে তোলার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে চ্যাটবটটি। ফলে সাধারণ আইফোন ব্যবহারকারীরা চাইলেও ব্যবহার করতে পারবেন না।

অ্যাপলের তৈরি চ্যাটবটটির নাম রাখা হয়েছে ‘ভেরিটাস’। এটি কাজে লাগিয়ে নতুন প্রযুক্তির কার্যকারিতা সহজেই পরীক্ষা করা সম্ভব। তাই বর্তমানে চ্যাটবটটির মাধ্যমে সিরিকে আরও উন্নত করার নানা দিক পরীক্ষা করা হচ্ছে। ব্লুমবার্গের তথ্যমতে, নকশার দিক থেকেও ভেরিটাস জনপ্রিয় চ্যাটবটগুলোর মতো। ফলে চ্যাটবটটিতে বিষয়ভিত্তিক আলোচনার পাশাপাশি পুরোনো কথোপকথনের তথ্য উল্লেখ করে দীর্ঘ সময় কথোপকথন চালানো সম্ভব। সংক্ষেপে এটিকে অ্যাপলের নিজস্ব চ্যাটজিপিটি সংস্করণ বলা যায়।

আইওএস ১৮ উন্মুক্তের পর থেকেই সিরির নতুন সংস্করণ বাজারে আনার জন্য কাজ করছে অ্যাপল। প্রথমে ‘অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স সিরি’ চালুর পরিকল্পনা থাকলেও কাঙ্ক্ষিত মান না পাওয়ায় তা বাদ দেয় প্রতিষ্ঠানটি। পরে সিদ্ধান্ত হয়, পুরোনো কাঠামো ভেঙে সিরিকে লার্জ ল্যাংগুয়েজ মডেলের (এলএলএম) ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে। চ্যাটজিপিটি, ক্লড বা গুগলের জেমিনি চ্যাটবটও এলএলএম মডেল ব্যবহার করে থাকে। ফলে নতুন সিরি শুধু টাইমার সেট করা বা সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বাইরেও দীর্ঘ সময় আলোচনা করতে পারবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সিরিতে নতুন সুবিধা যুক্ত করার জন্য ওপেনএআই, অ্যানথ্রপিক ও গুগলের সঙ্গেও আলোচনা করছে অ্যাপল। ফলে সিরিতে অন্য প্রতিষ্ঠানের তৈরি বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে। এলএলএমভিত্তিক নতুন সংস্করণের সিরি ২০২৬ সালের শুরুর দিকে বাজারে আসতে পারে।

সূত্র: ম্যাশেবল, ইন্ডিয়া টুডে

