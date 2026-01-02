চ্যাটজিপিটি
চ্যাটজিপিটি
এআই

চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকারীদের জন্য দুঃসংবাদ

প্রযুক্তি ডেস্ক

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির উন্নয়নে গুগল ও মেটার মতো বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেছে চ্যাটজিপিটির নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান ওপেনএআই। তবে এআই চ্যাটবটের পরিচালনা ব্যয় দিন দিন বাড়তে থাকায় এখন পর্যন্ত চ্যাটজিপিটি চ্যাটবটকে লাভজনক করতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি। তাই চ্যাটজিপিটির বিভিন্ন প্রম্পটে বিজ্ঞাপন দেখানোর পরিকল্পনা করছে ওপেনএআই।

নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এরই মধ্যে চ্যাটজিপিটিতে বিজ্ঞাপন উপস্থাপনের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কাঠামো নিয়ে একাধিক নকশার নমুনা তৈরি করেছেন ওপেনএআইয়ের কর্মীরা। এরই মধ্যে চ্যাটজিপিটির সাইডবারে কয়েকটি বিজ্ঞাপনকাঠামোর পরীক্ষা করা হয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে কেউ যদি চ্যাটজপিটির কাছে কোনো পণ্য কেনার পরামর্শ চান, সে ক্ষেত্রে চ্যাটজিপিটির উত্তরে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন বা প্রতিষ্ঠানের তথ্য দেখানো হতে পারে।

ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) স্যাম অল্টম্যান প্রকাশ্যে এখনো চ্যাটজিপিটিতে বিজ্ঞাপন দেখানোর বিষয়ে খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। তবে চ্যাটজিপিটির সঙ্গে ব্যবহারকারীদের দীর্ঘ ও বিস্তারিত কথোপকথনের মাধ্যমে ওপেনএআইয়ের কাছে প্রতিদিনই বিপুল পরিমাণে তথ্য জমা হচ্ছে, যা বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফলে বিজ্ঞাপন ব্যবসায় ওপেনএআইয়ের প্রবেশ অ্যামাজন, গুগল ও মেটার দীর্ঘদিনের আধিপত্যে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে।

বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের পরিকল্পনা করলেও ব্যবহারকারীদের স্বচ্ছন্দে চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকে গুরুত্ব দিতে চায় ওপেনএআই। তাই ব্যবহারকারীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া যেন না হয়, তা মাথায় রেখেই পরিকল্পনা করছে প্রতিষ্ঠানটি। তবে কবে নাগাদ চ্যাটজিপিটিতে বিজ্ঞাপন চালু হবে, সে বিষয়ে এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ফলে ওপেনএআইয়ের পণ্যে বিজ্ঞাপন যুক্ত হওয়ার বিষয়টি বাস্তবায়নে আরও বেশ কিছুদিন সময় লাগতে পারে।

সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

আরও পড়ুন