কনটেন্ট নির্মাতাদের জন্য এআইনির্ভর কণ্ঠস্বর অনুবাদ–সুবিধা চালু করল মেটা

ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে কনটেন্ট নির্মাতাদের জন্য এআইনির্ভর কণ্ঠস্বর অনুবাদ–সুবিধা চালু করেছে মেটা। নতুন এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে নির্মাতারা সহজেই নিজেদের কণ্ঠস্বর অন্য ভাষায় অনুবাদ করে ভিডিওতে যুক্ত করতে পারবেন। ফলে তাঁদের কনটেন্ট আরও বেশিসংখ্যক দর্শকের কাছে পৌঁছাবে। যেসব দেশে মেটা এআই চালু আছে, সেসব দেশে নতুন এই সুবিধা ব্যবহার করা যাবে।
মেটার তথ্যমতে, অনুবাদের সময় নির্মাতার কণ্ঠস্বরের স্বর ও ভঙ্গি অনুকরণ করা হবে। ফলে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা হলেও নির্মাতাদের কণ্ঠ শোনা যাবে। নির্মাতারা চাইলে ‘লিপ সিঙ্ক’ সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন। এতে অনুবাদকৃত কণ্ঠ ঠোঁটের নড়াচড়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। প্রথম পর্যায়ে ইংরেজি থেকে স্প্যানিশ এবং স্প্যানিশ থেকে ইংরেজি অনুবাদ করার সুবিধা পাওয়া যাবে। পর্যায়ক্রমে আরও ভাষা যুক্ত করা হবে। ফেসবুকে এক হাজারের বেশি অনুসারী থাকা কনটেন্ট নির্মাতারা সুবিধাটি ব্যবহার করতে পারবেন। অন্যদিকে ইনস্টাগ্রামের সব পাবলিক অ্যাকাউন্টে এ সুযোগ মিলবে।
এআইনির্ভর কণ্ঠস্বর অনুবাদ–সুবিধার পাশাপাশি নির্মাতাদের জন্য ইনসাইটস প্যানেলে যুক্ত হয়েছে নতুন একটি স্ট্যাটিসটিকস সুবিধা। সেখানে দেখা যাবে, কোন ভাষায় কত ভিউ এসেছে। ফলে নির্মাতারা বুঝতে পারবেন, কোন ভাষাভাষী দর্শকের কাছে তাঁদের কনটেন্ট পৌঁছাচ্ছে। মেটা জানিয়েছে, অনুবাদ কার্যকর করতে নির্মাতাদের ক্যামেরার দিকে মুখ করে স্পষ্টভাবে কথা বলতে হবে এবং মুখ ঢাকা রাখা যাবে না। চারপাশে যেন অতিরিক্ত শব্দ না থাকে, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। এ ফিচার সর্বোচ্চ দুই বক্তার কণ্ঠ সমর্থন করবে।
ফেসবুক নির্মাতারা চাইলে সর্বোচ্চ ২০টি অনুবাদকৃত ভয়েস ট্র্যাক রিলে যোগ করতে পারবেন। এতে ইংরেজি বা স্প্যানিশভাষীর বাইরের দর্শকেরাও কনটেন্ট বুঝতে পারবেন। মেটা বিজনেস সুইটের ‘ক্লোজড ক্যাপশনস অ্যান্ড ট্রান্সলেশনস’ বিভাগ থেকে এ সুবিধা পাওয়া যাবে। প্রকাশের আগে বা পরে দুই অবস্থায়ই অনুবাদ যোগ করা সম্ভব।
