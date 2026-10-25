কৃষকের হাতে এআই, মাঠের নতুন সহায়ক

ভোর পাঁচটা। বগুড়ার আলুচাষি করিম মিয়া (ছদ্মনাম) খেতে গিয়ে দেখলেন, গাছের পাতায় অচেনা কালো দাগ। আগে এমন সময় ছুটতে হতো দূরের কৃষি দোকানে। আজ তিনি মুঠোফোনে ছবি তুললেন, জানতে চাইলেন কী সমস্যা? সমাধান কী?
এখানেই কাজে আসে কম্পিউটার ভিশন বা যন্ত্রদৃষ্টি, অর্থাৎ ছবি দেখে চিনতে শেখা এআই। হাজার হাজার সুস্থ ও রোগাক্রান্ত পাতার ছবি দেখে সে শেখে, কোন দাগ কোন রোগের সম্ভাব্য লক্ষণ। অনেক দেশে আবহাওয়ার পূর্বাভাস, সেচের সময় নির্ধারণ আর বাজারদরের আন্দাজেও এআই ব্যবহার করা হচ্ছে।
তবে এআই ভুলও করতে পারে বা করে। বিশেষ করে অচেনা ফসল বা আলাদা আবহাওয়ায়। ভুল রোগ ধরে ভুল কীটনাশক ছিটালে ফসল ও টাকা দুটোই নষ্ট। তা ছাড়া গ্রামে ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের সুবিধা সবার নেই। তাই সুবিধাটা সবাই নিতে পারে না।
তাই কৃষি নিয়ে এআই ব্যবহারের আগে মনে রাখুন, জমির মাটি, আবহাওয়া আর বীজের জাত প্রতিটি অঞ্চলেই আলাদা। এআইয়ের পরামর্শকে প্রাথমিক ধারণা ধরুন। ওষুধ ছিটানোর আগে স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তার সঙ্গে পরামর্শ করুন।
করিম মিয়া ছবি তুলে সম্ভাব্য রোগের নাম পেলেন, কিন্তু ওষুধ ছিটানোর আগে কৃষি কর্মকর্তার কাছে গিয়ে নিশ্চিত হলেন। তাতে ফসল বাঁচল, টাকাও বাঁচল।
● লেখক: টেক ব্লগার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর