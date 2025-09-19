এআই এজেন্ট উন্মুক্ত করল অ্যাডোবি

নিজেদের তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর (এআই) এজেন্ট উন্মুক্ত করেছে অ্যাডোবি। অ্যাডোবি এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট নামের এই এআই এজেন্ট মূলত একটি চ্যাটভিত্তিক ইন্টারফেস। এর মাধ্যমে সাধারণ ভাষায় বিভিন্ন এআই এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। ফলে এআই এজেন্টটি ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজেদের গ্রাহক অভিজ্ঞতা জানার পাশাপাশি বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা ও উন্নত করতে পারেবে।
অ্যাডোবির এআই সেবা পরিচালিত হচ্ছে অ্যাডোবি এক্সপেরিয়েন্স প্ল্যাটফর্ম (এইপি) এজেন্ট অর্কেস্ট্রেটরের মাধ্যমে। ফলে প্ল্যাটফর্মটির ব্যবহার করে অ্যাডোবি ছাড়াও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তৈরি এআই এজেন্ট নিয়ন্ত্রণ ও নিজেদের প্রয়োজনে কাস্টমাইজ করা যাবে। বর্তমানে বিভিন্ন বড় প্রতিষ্ঠান এক্সপেরিয়েন্স প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করছে।
অ্যাডোবির তথ্যমতে, বর্তমানে এক্সপেরিয়েন্স প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ ইতিমধ্যেই নতুন অ্যাডোবি এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যবহার করছে। নতুন এআই এজেন্ট প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহকের যোগাযোগ উন্নত করার পাশাপাশি ডিজিটাল উপস্থিতি কার্যকরভাবে শনাক্ত করতে পারে। জটিল এসব কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হওয়ার ফলে প্রতিষ্ঠানের বিপণন ও পণ্য বিভাগের কর্মীরা দ্রুত ও নির্ভুলভাবে বিভিন্ন কাজ করতে পারবেন।
এক্সপেরিমেন্টেশন এজেন্ট বিভিন্ন পরীক্ষা–নিরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করে নতুন ধারণা দিয়ে থাকে। ফলে অ্যাডোবির এআই এজেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা তথ্য বিশ্লেষণ করে গ্রাহকের আচরণ সহজে জানা যায়। এআই এজেন্টটির মাধ্যমে চাইলে গ্রাহকের আচরণ বিশ্লেষণের পাশাপাশি সমস্যাও শনাক্ত করা সম্ভব।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস