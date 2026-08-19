কিশোর–কিশোরীদের জন্য চ্যাটজিপিটির নতুন সংস্করণ চালু করল ওপেনএআই

১৩ থেকে ১৭ বছর বয়সী কিশোর–কিশোরীদের জন্য ‘চ্যাটজিপিটি ফর টিনস’ চালু করেছে ওপেনএআই। পড়াশোনা ও শেখার কাজে সহায়তার পাশাপাশি কিশোরদের নিরাপদে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহারের সুযোগ দিতে নতুন সংস্করণটিতে যুক্ত করা হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তাব্যবস্থা। কিশোর–কিশোরীদের এআই ব্যবহারে আরও সচেতন করতেই সংস্করণটি তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ওপেনএআই।
ওপেনএআইয়ের তথ্যমতে, নতুন সংস্করণটিতে আত্মক্ষতি, সহিংসতা, খাদ্যাভ্যাসজনিত সমস্যা, বিপজ্জনক কর্মকাণ্ড এবং যৌন বা গ্রাফিক আধেয় বা কনটেন্টের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা যুক্ত করা হয়েছে। কোনো ব্যবহারকারীর বয়স ১৮ বছরের কম বলে শনাক্ত হলে বা কেউ নিজের বয়স ১৩ থেকে ১৭ বছর বলে জানালেই তাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কিশোর–কিশোরীদের জন্য তৈরি সংস্করণটি ব্যবহার করতে হবে। সংস্করণটিতে শেখার বিভিন্ন সুবিধা ও নিরাপত্তাব্যবস্থা একসঙ্গে রাখা হয়েছে, যার মধ্যে ‘স্টাডি মোড’ সুবিধা অন্যতম। এই সুবিধায় কোনো প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়ে বলার পাশাপাশি ধাপে ধাপে সমস্যার সমাধান করতে সহায়তা করবে চ্যাটজিপিটি। এ ছাড়া ‘রেসপনসিবল হোমওয়ার্ক রিমাইন্ডার’ সুবিধার মাধ্যমে পড়াশোনায় শর্টকাট পদ্ধতি খোঁজার পরিবর্তে সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে উৎসাহ দেওয়া হবে। এ ছাড়া কুইজ ও ‘লার্নিং ভিজ্যুয়ালাইজেশন’ সুবিধার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় অনুশীলন ও বোঝার সুযোগ পাওয়া যাবে।
কিশোর–কিশোরীদের অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত অভিভাবকেরা ‘প্যারেন্টাল কন্ট্রোলস’ ব্যবহার করে চ্যাটজিপিটির নির্দিষ্ট কিছু সেটিংস নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। এ ছাড়া কিছু উচ্চঝুঁকির মতো পরিস্থিতিতে অভিভাবকেরা সীমিত পরিসরে নিরাপত্তাবিষয়ক সতর্কবার্তাও পাবেন। এসব সুবিধার মাধ্যমে অভিভাবকেরা সন্তানদের চ্যাটজিপিটি ব্যবহারের বিষয়ে আরও কার্যকরভাবে যুক্ত থাকতে পারবেন। একই সঙ্গে কিশোর–কিশোরীরা পড়াশোনা ও বয়স উপযোগী অন্যান্য কাজে এআই ব্যবহার করতে পারবে।
ওপেনএআই ভারতের কৌশল ও বৈশ্বিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান প্রজ্ঞা মিশ্র জানিয়েছেন, কিশোর–কিশোরীদের প্রযুক্তির সুযোগ ও নিরাপত্তার মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এর পরিবর্তে অভিভাবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রশ্ন করার সুযোগ, সমালোচনামূলক চিন্তার চর্চা এবং এআই ব্যবহারে বয়স উপযোগী সীমারেখা তৈরি করা জরুরি।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া