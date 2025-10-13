ই-মেইল, ফাইল ও ক্যালেন্ডার থেকে তথ্য জানাবে মাইক্রোসফটের কোপাইলট

ব্যবহারকারীদের দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ সহজ করতে নিজেদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির ডিজিটাল সহকারী কোপাইলটে একাধিক নতুন সুবিধা যুক্ত করেছে মাইক্রোসফট। নতুন সুবিধাগুলো চালুর ফলে কাজের ধরন পর্যালোচনা করে মাইক্রোসফট অফিসে নতুন ফাইল তৈরির পাশাপাশি ব্যবহারকারীর আউটলুক ও জিমেইল অ্যাকাউন্টের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন তথ্য জানাবে কোপাইলট। পাশাপাশি গুগল ক্যালেন্ডার ও গুগল ড্রাইভের মতো তৃতীয় পক্ষের সেবার সঙ্গেও সংযোগ স্থাপন করা যাবে।
মাইক্রোসফট জানিয়েছে, কোপাইলট অন উইন্ডোজের ১.২৫০৯৫.১৬১.০ বা তার পরের সংস্করণ থাকা কম্পিউটারে নতুন সুবিধাগুলো ব্যবহার করা যাবে। আপডেট ইনস্টল করার পর ব্যবহারকারীরা নিজেদের গুগল ও মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্ট কোপাইলটের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবেন। এরপর কোপাইলটকে নির্দেশ দিয়ে ই-মেইল, ফাইল ও ক্যালেন্ডার থেকে তথ্য অনুসন্ধান, সংক্ষেপে উপস্থাপন বা বিশ্লেষণ করা যাবে। তবে এই সংযোগ বা ‘কানেক্টর’ সুবিধাটি ব্যবহারকারীর অনুমতি ছাড়া সক্রিয় হবে না। আর তাই কোপাইলট অ্যাপের সেটিংস মেনুতে প্রবেশ করে কানেক্টরস বিভাগ থেকে ব্যবহারকারীদের সংযোগগুলো সক্রিয় করতে হবে।
মাইক্রোসফট জানিয়েছে, ব্যবহারকারীরা চাইলে কোপাইলটের সঙ্গে মাইক্রোসফটের নিজস্ব অ্যাকাউন্ট ছাড়াও তৃতীয় পক্ষের সেবাগুলো যুক্ত করতে পারবেন। অ্যাপের সেটিংস মেনু থেকে ওয়ানড্রাইভ, আউটলুক, গুগল ড্রাইভ, জিমেইল, গুগল ক্যালেন্ডার বা গুগল কন্ট্যাক্টস সক্রিয় করলেই সুবিধাগুলো ব্যবহার করা যাবে।
নতুন সংস্করণের কোপাইলট ব্যবহারকারীদের নির্দেশ অনুযায়ী সরাসরি অফিস ডকুমেন্ট তৈরি ও সংরক্ষণ করতে পারবে। কোনো উত্তরের দৈর্ঘ্য ৬০০ অক্ষরের বেশি হলে সেখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি ‘এক্সপোর্ট’ বোতাম দেখা যাবে, যার মাধ্যমে নতুন ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্ট, এক্সেল বা পিডিএফ ফাইল সংরক্ষণ করা যাবে। পর্যায়ক্রমে উইন্ডোজ ইনসাইডার প্রোগ্রামের সব ব্যবহারকারীর জন্য সুবিধাগুলো উন্মুক্ত করা হবে।
সূত্র: ব্লিপিং কম্পিউটার