ছবি তৈরির নতুন এআই মডেল পরীক্ষা করছে গুগল

ছবি তৈরির নতুন এআই মডেল ‘ন্যানো বানানা–২ ফ্ল্যাশ’ পরীক্ষা করছে গুগল। প্রতিবেদনে জানা গেছে, এটি গতি এবং খরচের দিক থেকে ন্যানো বানানা প্রো মডেলের চেয়ে এগিয়ে থাকবে।
নতুন মডেলটি গুগলের জেমিনি ফ্ল্যাশ সিরিজের অংশ। ফ্ল্যাশ সিরিজ জেমিনির দ্রুততম জেনারেটিভ এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) হিসেবে পরিচিত। ধারণা করা হচ্ছে, ফ্ল্যাশ সিরিজের এই ছবি মডেল আগের মডেলের তুলনায় দ্রুত এবং ব্যবহারবান্ধব হবে। তবে এটি ন্যানো বানানা প্রোর মতো শক্তিশালী বা সৃজনশীল হবে না। মডেলটি সম্প্রতি মার্স ফর টেক শনাক্ত করেছেন। তিনি জেমিনির মডেল ফাঁস করার ক্ষেত্রে পরিচিত নাম।
এখন ছবি তৈরি ও সম্পাদনার জন্য জেমিনিট ন্যানো বানানা প্রো (জেমিনি ৩ প্রো ইমেজ) ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত সৃজনশীল কাজের জন্য তৈরি। এ মডেল ব্যবহার করে লেখা বা রেফারেন্স কনটেন্টকে স্পষ্ট ভিজ্যুয়ালে রূপান্তর করা যায়। এর মাধ্যমে প্রোটোটাইপ, ডায়াগ্রাম, স্টোরিবোর্ড, তথ্যচিত্র, এমনকি রেসিপি বা আবহাওয়া–সংক্রান্ত ছবি তৈরি করা সম্ভব। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ন্যানো বানানা ২ ফ্ল্যাশ প্রো মডেলের মতো শক্তিশালী হবে না। এটি মূলত দ্রুত, সহজ এবং সাশ্রয়ীভাবে ছবি তৈরির জন্য বেশি কার্যকর হবে।
সূত্র: ব্লিপিং কম্পিউটার