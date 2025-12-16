এআই ব্রাউজার তৈরি করছে গুগল, যেসব বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাবে

গত অক্টোবরে গুগলের ক্রোম ব্রাউজারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির ওয়েব ব্রাউজার ‘চ্যাটজিপিটি অ্যাটলাস’ উন্মোচন করে ওপেনএআই। এবার ওপেনএআইয়ের ব্রাউজারকে টেক্কা দিতে ‘ডিস্কো’ নামের এআই ব্রাউজার তৈরি করছে গুগল। জেমিনি ৩ মডেলনির্ভর এআই ব্রাউজারটি ইন্টারনেট ব্যবহারের অভিজ্ঞতা ও অ্যাপ তৈরির প্রক্রিয়াকে সহজ করবে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
গুগলের তথ্যমতে, ডিস্কো প্রচলিত ব্রাউজারের মতো শুধু ওয়েবসাইটে প্রবেশের জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে না। এতে যুক্ত করা হয়েছে ‘জেনট্যাবস’ নামের একটি ফিচার, যা ব্যবহারকারীর দেওয়া প্রশ্ন বা নির্দেশনা বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ট্যাব স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু করতে পারে। একই সঙ্গে নির্দিষ্ট কাজের উপযোগী একটি কাস্টম অ্যাপও তৈরি করে ব্রাউজারটি। যেমন কেউ ভ্রমণসংক্রান্ত পরামর্শ চাইলে ডিস্কো নিজে থেকেই একটি ভ্রমণ পরিকল্পনাকারী অ্যাপ তৈরি করে দেবে। একইভাবে পড়াশোনার প্রয়োজনে কোনো নির্দিষ্ট বিষয় জানতে চাইলে জেনট্যাবস সেই তথ্যকে দৃশ্যমান ও কাঠামোবদ্ধভাবে উপস্থাপন করবে।
যদিও চ্যাটজিপিটি, জেমিনি কিংবা অন্যান্য এআই চ্যাটবট ব্যবহার করেও এ ধরনের কাজ করা সম্ভব, তবে ডিস্কোর পার্থক্য অন্য জায়গায়। গুগলের দাবি, এই ব্রাউজার ব্যবহারকারীর ব্রাউজিং ও চ্যাট ইতিহাস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে জেমিনি ৩–এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যক্তিগতকৃত অভিজ্ঞতা তৈরি করতে পারে। ফলে প্রত্যেক ব্যবহারকারীর জন্য অভিজ্ঞতাটি আলাদা হতে পারে। একবার কোনো অ্যাপ তৈরি হয়ে গেলে সেটিকে স্বাভাবিক ভাষায় নির্দেশনা দিয়ে আরও পরিমার্জন ও উন্নত করা যাবে। পাশাপাশি জেনট্যাবস অ্যাপে ব্যবহৃত তথ্যের মূল উৎসের লিংকও যুক্ত করে দেবে।
ডিস্কো ব্যবহার করতে আগ্রহী ব্যবহারকারীদের গুগল ল্যাবস পেজ থেকে ওয়েটলিস্টে নাম নিবন্ধন করতে হবে। আপাতত এটি শুধু ম্যাকওএস অপারেটিং সিস্টেমে সীমিত পরিসরে ব্যবহার করা যাবে। ব্রাউজারটি কবে নাগাদ সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য জানায়নি গুগল।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, দ্য ভার্জ