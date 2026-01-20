দ্রুত উত্তর জানাতে জেমিনি অ্যাপে যুক্ত হলো নতুন সুবিধা

ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক কাজের প্রয়োজনে গুগলের তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর এআই চ্যাটবট জেমিনি নিয়মিত ব্যবহার করেন অনেকেই। তবে একই সময় একাধিক কাজের নির্দেশনা দিলে বা তথ্য জানতে চাইলে সুনির্দিষ্ট তথ্য জানতে বেশ কিছু সময় প্রয়োজন হয়। এ সমস্যা সমাধানে জেমিনি অ্যাপে ‘অ্যানসার নাউ’ নামের নতুন সুবিধা যুক্ত করেছে গুগল। যেসব ব্যবহারকারীর তাৎক্ষণিক তথ্য প্রয়োজন, তাঁদের অভিজ্ঞতা আরও সহজ ও কার্যকর করতেই সুবিধাটি চালু করা হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
গুগলের তথ্যমতে, ব্যবহারকারীরা ‘অ্যানসার নাউ’ বাটনে চাপ দিলে জেমিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেবে এটি ইন-ডেপথ থিংকিং এড়িয়ে যাচ্ছে। এরপর অল্প সময়ের মধ্যেই প্রশ্নের উত্তর দেখানো হবে। এ ক্ষেত্রে অ্যাপটি পটভূমিতে অন্য কোনো হালকা বা দ্রুত মডেলে সুইচ করবে না। শুরুতে যে মডেল নির্বাচন করা হবে, উত্তরও সেই মডেল থেকেই আসবে। ফলে ব্যবহারকারীরা দ্রুত উত্তর জানতে পারবেন। সুবিধাটি জেমিনির উন্নত মডেলের মধ্যেই যুক্ত করায় একদিকে যেমন উত্তর পাওয়ার সময় কমবে, অন্যদিকে ব্যবহারকারীরা প্রয়োজন অনুযায়ী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পাবেন।
জেমিনি অ্যাপে ‘থিংকিং’ ও ‘প্রো’ মডেল ব্যবহার করলে অ্যানসার নাউ অপশনটি দেখা যাবে। সাধারণত এই দুটি মডেল উত্তর দেওয়ার আগে যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণের একটি ধাপ সম্পন্ন করে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে উত্তর পেতে কিছুটা সময় লাগে। তবে নতুন এই বাটনে চাপ দিলে জেমিনি সেই দীর্ঘ থিংকিং স্টেপ বাদ দিয়ে দ্রুত উত্তর দেখায়।
তবে জেমিনির ‘ফাস্ট’ মডেলে এই সুবিধা যুক্ত করা হয়নি।
অনেকেই জটিল ও বিশদ প্রশ্নের উত্তর পেতে জেমিনির ওপর নির্ভর করেন। তবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উত্তর জানার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। এমন অবস্থায় অ্যানসার নাউ সুবিধাটি বেশ সহায়ক হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এতে উত্তর বাতিল করা বা আলাদা মডেল বেছে নেওয়ার ঝামেলা ছাড়াই প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত তথ্য পাওয়া যাবে।
সূত্র: টেকলুসিভ