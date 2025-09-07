অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে দ্রুত বার্তা লেখার জন্য গুগলের এআই রাইটিং টুলস

স্মার্টফোনে দ্রুত বার্তা লেখার পাশাপাশি সঠিক বাক্য গঠনের সুযোগ দিতে জনপ্রিয় কি-বোর্ড অ্যাপ জিবোর্ডে এআই-চালিত নতুন রাইটিং টুলস চালু করেছে গুগল। পিক্সেলের হালনাগাদ মডেলের স্মার্টফোনের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তৈরি স্মার্টফোনেও সুবিধাটি ব্যবহার করা যাবে।
গুগলের তথ্যমতে, জিবোর্ডের রাইটিং টুলস ব্যবহারকারীর লেখা বার্তাকে আরও আনুষ্ঠানিক, সংক্ষিপ্ত বা অভিব্যক্তিপূর্ণ করে তুলবে। গুগলের জেমিনি ন্যানো মডেল কাজে লাগিয়ে দ্রুত বানান ও ব্যাকরণগত ভুল সংশোধনও করে দেবে রাইটিং টুলস। সব প্রক্রিয়া ফোনেই সম্পাদন হওয়ায় অনলাইনে তথ্য ফাঁসের আশঙ্কা নেই। ফলে গোপনীয়তা সুরক্ষিত থাকবে, যা ক্লাউডভিত্তিক গ্রামার চেকারের তুলনায় অনেক বেশি নিরাপদ।
প্রযুক্তিবিষয়ক সংবাদমাধ্যম অ্যান্ড্রয়েড অথরিটি জানিয়েছে, কিছু ব্যবহারকারী ইতিমধ্যেই জিবোর্ড অ্যাপে এআই রাইটিং টুলসের নতুন বাটন দেখতে পাচ্ছেন। বাটনটিতে চাপ দিলে প্রথমে একটি ছোট ফাইল ডাউনলোড হয়, এরপর সুবিধাটি চালু হয়। একবার সক্রিয় হলে এটি কিবোর্ডের অন্যান্য শর্টকাটের মতোই ব্যবহার করা যাবে।
পিক্সেল ৯ থেকে পরবর্তী মডেলের ফোনে ইংরেজি, চীনা, ফরাসি, ইতালীয়, জাপানি, কোরীয়, পর্তুগিজ ও স্প্যানিশ ভাষায় সুবিধাটি ব্যবহার করা যাবে। তবে অন্য প্রতিষ্ঠানের তৈরি ফোনগুলোয় রাইটিং টুলস সুবিধাটি কয়টা ভাষায় ব্যবহার করা যাবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়।
সূত্র: অ্যান্ড্রয়েড পুলিশ