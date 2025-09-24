গুগল প্লেতে গেম খেলার সময় সহায়তা দেবে জেমিনি এআই

মোবাইল ফোনে গেম খেলতে গিয়ে ধাপে ধাপে আটকে যাওয়ার অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। এবার সেই জট কেটে দিতে আসছে গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর সহকারী জেমিনি এআই। প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করা গেমে সরাসরি একটি নতুন ইন-গেম ওভারলে যোগ হচ্ছে। যার মাধ্যমে খেলার মধ্যেই জেমিনির কাছ থেকে পরামর্শ পাওয়া যাবে। এ জন্য আলাদা কোনো উইন্ডো খুলতে হবে না। গুগল জানিয়েছে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু গেমে এ সুবিধা চালু হবে।
এর ধরন অনেকটা মাইক্রোসফটের সম্প্রতি এক্সবক্স মোবাইল অ্যাপ ও উইন্ডোজ ১১–এ আনা ‘গেমিং কোপাইলট’–এর মতো। জেমিনি লাইভ খেলোয়াড়ের পর্দায় কী ঘটছে, তা বুঝে গেমের পরিস্থিতি অনুযায়ী পরামর্শ দেবে। চাইলে খেলোয়াড় কণ্ঠে প্রশ্ন করতে পারবেন, আর জেমিনি সেগুলোর উত্তর শোনাবে।
শুধু সহায়তাই নয়, নতুন এই ওভারলে থেকে ব্যবহারকারীরা নিজেদের অর্জন, পুরস্কার ও অফারের তথ্যও দেখতে পারবেন। পাশাপাশি গুগল আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করছে গুগল প্লে গেমস অন পিসি। ২০২১ সালে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হওয়া এ উদ্যোগে এখন পিসি ও মোবাইল মিলিয়ে দুই লাখের বেশি গুগল প্লে গেম খেলার সুযোগ থাকবে।
গেমসংক্রান্ত আরও কিছু নতুন সুবিধা যুক্ত হচ্ছে প্লে স্টোরে। এর মধ্যে রয়েছে উন্নত গেম পেজ, যেখানে খেলোয়াড়েরা সহজেই নিজেদের খেলার অগ্রগতি, অর্জন ও ডেভেলপারের নতুন আপডেট দেখতে পাবেন। একই সঙ্গে নির্বাচিত কিছু দেশে গেমের প্লে স্টোর পেজেই প্রশ্ন করার সুযোগ চালু হবে। অন্য খেলোয়াড়েরা চাইলে সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। ফলে গেমকেন্দ্রিক ব্যবহারকারীদের মধ্যে গড়ে উঠবে একটি পারস্পরিক সহায়তার পরিবেশ।
