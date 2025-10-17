ওপেনএআইয়ের ভিডিও তৈরির অ্যাপ সোরাতে কনটেন্ট নির্মাতাদের জন্য নতুন সুযোগ

নিজেদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর ভিডিও তৈরির অ্যাপ ‘সোরা টু’তে নতুন সুবিধা যুক্ত করেছে চ্যাটজিপিটির নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান ওপেনএআই। নতুন এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে আগের তুলনায় আকারে বড় ও উন্নতমানের ভিডিও তৈরি করা যাবে। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, এসব ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাস্তব ও কৃত্রিম ভিডিওর পার্থক্য আরও কঠিন হয়ে তুলবে।
ওপেনএআইয়ের তথ্যমতে, সোরা টু অ্যাপে দুটি পরিবর্তন আনা হয়েছে। ফলে ব্যবহারকারীরা আগের তুলনায় আরও উন্নত ও বাস্তবসম্মত ভিডিও তৈরি করতে পারবেন। সবচেয়ে আলোচিত পরিবর্তনটি হলো, এখন থেকে সব ব্যবহারকারী বিনা মূল্যে সর্বোচ্চ ১৫ সেকেন্ডের এআই ভিডিও তৈরি করতে পারবেন, যা আগে ছিল ১০ সেকেন্ড।
ওপেনএআই জানিয়েছে, বিনা মূল্যে সর্বোচ্চ ১৫ সেকেন্ডের ভিডিও তৈরি করা গেলেও অর্থের বিনিময়ে সোরা অ্যাপ ব্যবহারকারীরা সর্বোচ্চ ২৫ সেকেন্ডের ভিডিও তৈরি করতে পারবেন। এ ছাড়া তারা ‘স্টোরিবোর্ড’ টুল কাজে লাগিয়ে একাধিক দৃশ্য বা ক্লিপ যুক্ত করে ধারাবাহিকভাবে গল্পভিত্তিক ভিডিও তৈরির সুযোগ পাবেন। ফলে পেশাদার মানের ভিডিও তৈরি আরও সহজ ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। প্রাথমিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বসবাসকারীরা এ সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন।
সম্প্রতি সোরা অ্যাপে আধেয় বা কনটেন্টমালিকদের নিয়ন্ত্রণ আরও বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে ওপেনএআই। এ উদ্যোগের আওতায় কপিরাইটধারী কনটেন্ট নির্মাতারা নির্ধারণ করতে পারবেন, তাঁদের তৈরি বিভিন্ন চরিত্র বা সৃজনশীল উপাদান কীভাবে ব্যবহার করা যাবে। একই সঙ্গে যাঁরা নিজেদের কনটেন্ট ব্যবহারের অনুমতি দেবেন, তাঁদের সঙ্গে আয় ভাগাভাগির ব্যবস্থাও চালু করার পরিকল্পনা করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
সূত্র: টেকরাডার