চ্যাটজিপিটি
চ্যাটজিপিটি
এআই

চ্যাটজিপিটিতে নতুন সুবিধা

প্রযুক্তি ডেস্ক

চ্যাটজিপিটিতে ‘শপিং রিসার্চ’ নামের নতুন টুল যুক্ত করেছে ওপেনএআই। টুলটি কাজে লাগিয়ে ব্যবহারকারীরা অনলাইনে পণ্য অনুসন্ধান, একই ধরনের অন্য পণ্যের সঙ্গে দামের তুলনা করার পাশাপাশি নির্দিষ্ট পণ্যের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সহজেই জানতে পারবেন। আর তাই রিয়েলটাইম তথ্যের ভিত্তিতে সহজে ভালো মানের পণ্য কেনার সিদ্ধান্ত নিতে টুলটি বিশেষভাবে সহায়ক হবে বলে জানিয়েছে ওপেনএআই।

ওপেনএআইয়ের তথ্যমতে, শপিং রিসার্চ টুলটি ব্যবহার করে বিভিন্ন পণ্যের দামের পরিবর্তন, রিভিউ, প্রাপ্যতা, স্পেসিফিকেশনসহ প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যাবে। পাশাপাশি দুই বা ততোধিক পণ্যের বৈশিষ্ট্য পাশাপাশি রেখে তুলনা করা যাবে। পণ্যের ওপর ছাড়, ডেলিভারির সময়সীমা বা অতিরিক্ত সুবিধার মতো বিষয়ও এখানে তুলে ধরা হবে। ব্যবহারকারীর বাজেট, পছন্দ বা নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরামর্শও দিতে পারে টুলটি।

টুলটি চালু করলে একটি ভিজ্যুয়াল ইন্টারফেস দেখা যাবে। সেখানে ব্যবহারকারীর বাজেট, পণ্যটির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ারের পাশাপাশি মেমোরি ফিচার সক্রিয় করলে দ্রুত সুনির্দিষ্ট ফলাফল জানা যাবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যবহারকারীর সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলতে পারা, এ ধরনের সেবা ভবিষ্যতে ওপেনএআইয়ের জন্য নতুন আয়ের পথ তৈরি করতে পারে।

Also read:চ্যাটজিপিটির স্বাস্থ্য পরামর্শ মানতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে

ওপেনএআই জানিয়েছে, মোবাইল ও ওয়েব প্ল্যাটফর্মে লগইন করা চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকারীদের জন্য ধাপে ধাপে টুলটি চালু করা হচ্ছে। ফ্রি, গো, প্লাস ও প্রো সব ধরনের প্ল্যানেই সুবিধাটি পাওয়া যাবে। চ্যাটজিপিটিকে অনলাইন কেনাকাটার নির্ভরযোগ্য সহযোগী হিসেবে গড়ে তুলতেই নতুন এ সুবিধা চালু করেছে ওপেনএআই।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

Also read:চ্যাটজিপিটির কাছে দিনে কত কোটি তথ্য জানানোর অনুরোধ আসে
আরও পড়ুন