বলিউড তারকা শাহরুখ খানের ভক্তদের জন্য সুখবর। শাহরুখ খানের সঙ্গে সেলফি তোলার সুযোগ দিতে জেমিনি এআই অ্যাপে ছবি সম্পাদনার নতুন এআই মডেল ‘ন্যানো বানানা’ যুক্ত করেছে গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ডিপমাইন্ড। নতুন এআই মডেলটির মাধ্যমে সরাসরি দেখা না করেও শাহরুখ খানের সঙ্গে কৃত্রিমভাবে সেলফি তোলা যাবে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
ডিপমাইন্ডের তথ্যমতে, বিভিন্ন এআই টুলের মাধ্যমে জনপ্রিয় তারকাদের সঙ্গে কৃত্রিমভাবে সেলফি তোলা গেলেও হাসি অস্বাভাবিক লাগে, চুলের ছাঁট বিকৃত হয় বা মুখের গঠন বেমানান লাগে। কিন্তু ন্যানো বানানা মডেলটি ছবির সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিগত পরিচিতি অবিকৃত রেখে ছবি সম্পাদনা করতে পারে। ফলে কৃত্রিমভাবে তোলা সেলফি আসল বলে মনে হয়।
ন্যানো বানানা মডেলের ব্যবহার পদ্ধতিও বেশ সহজ। জেমিনি এআই প্রো ব্যবহারকারীরা নিজের ছবি আপলোড করে নির্দেশ দিলেই শাহরুখ খানের পাশে বসে বা দাঁড়িয়ে সেলফি তৈরি হয়ে যাবে। দেখে মনে হবে যেন কোনো অনুষ্ঠানে উপস্থিত শাহরুখ খানের সঙ্গে সত্যি সত্যিই সেলফি তোলা হয়েছে। সেলফিতে চাইলে শাহরুখ খানের পোশাকও বদলে নেওয়া যাবে। তবে শাহরুখ খানের মুখের আসল অবয়ব অপরিবর্তিত থাকবে।
ন্যানো বানানা মডেলে মাল্টি-ফটো ব্লেন্ডিং সুবিধা থাকায় নিজের ছবির সঙ্গে পোষা প্রাণীর ছবি মিলিয়ে অভিনব প্রতিকৃতিও বানানো যাবে। এর ফলে সহজেই কুকুরের সঙ্গে বাস্কেটবল খেলা বা সমুদ্রসৈকতে ছুটি কাটানোর দৃশ্য তৈরি করা যাবে। এমনকি ধাপে ধাপে সম্পাদনার সুযোগও রয়েছে। চাইলে খালি ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে শুরু করে ব্যবহারকারী ধীরে ধীরে ওয়ালপেপার, আসবাব বা সাজসজ্জার উপকরণ যোগ করতে পারবেন। এমনকি এক বস্তুর রং বা নকশা অন্য বস্তুর ওপরও বসানো যাবে। সম্পাদনা করা সব ছবিতে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য দুই ধরনের ওয়াটারমার্ক যুক্ত থাকবে।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস