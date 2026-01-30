অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি থাকায় ৪০ হাজারের বেশি ফক্সভাগেন বৈদ্যুতিক গাড়ি প্রত্যাহার

ব্যাটারিতে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি থাকায় যুক্তরাষ্ট্রে ৪০ হাজারের বেশি আইডি ডট ৪ মডেলের বৈদ্যুতিক গাড়ি প্রত্যাহার করেছে জার্মানির গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফক্সভাগেন। যুক্তরাষ্ট্রের যানবাহন নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রক সংস্থা ন্যাশনাল হাইওয়ে ট্রাফিক সেফটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এনএইচটিএসএ) জানিয়েছে, ফক্সভাগেনের তৈরি বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারিতে একাধিক ত্রুটি থাকায় আগুন লাগার আশঙ্কা রয়েছে।
এনএইচটিএসএর তথ্য অনুযায়ী, এসব গাড়ির উচ্চভোল্টেজ ব্যাটারি মডিউলে তাপীয় বিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা রয়েছে। এর ফলে ব্যাটারির ভেতরে আগুন ধরে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়, যা শেষ পর্যন্ত পুরো গাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের কারণ হতে পারে। তদন্তে জানা গেছে, ব্যাটারির ভেতরে থাকা ইলেকট্রোডের অবস্থান সরে যাওয়াই এ সমস্যার মূল কারণ। ইলেকট্রোড সরে গেলে ব্যাটারির ভেতরে শর্টসার্কিট হতে পারে। এতে ব্যাটারি অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে আগুন লাগার ঝুঁকি বাড়ে। ত্রুটি থাকায় আইডি ডট ৪ মডেলের গাড়িতে আগুন লাগার ঝুঁকি তুলনামূলক বেশি।
ফক্সভাগেন জানিয়েছে, প্রত্যাহার করা গাড়িগুলোর ব্যাটারির কার্যক্ষমতা বিনা মূল্যে পরীক্ষা করার পাশাপাশি হালনাগাদ এসডিডি সফটওয়্যার ইনস্টল করা হবে। প্রয়োজন হলে ত্রুটিপূর্ণ উচ্চভোল্টেজ ব্যাটারির সেলগুলোর মডিউলও পরিবর্তন করা হবে। ত্রুটিযুক্ত আইডি ডট ৪ মডেলের গাড়িগুলোর ব্যাটারি যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত কারখানায় তৈরি করা হয়েছে। ফলে ইউরোপে নির্মিত ফক্সভাগেন গাড়িতে এ ধরনের সমস্যা পাওয়া যায়নি।
ফক্সভাগেনের তথ্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি আইডি ডট ৪ মডেলের বৈদ্যুতিক গাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এ পরিস্থিতিতে ২০২২ সালের ৩ নভেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে উৎপাদিত ১ হাজার ২৯৯টি গাড়ির মালিকদের গাড়ি গ্যারেজের বাইরে পার্ক করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
সূত্র: ম্যাশেবল