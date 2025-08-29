বাজারে নতুন ৪ মোটরসাইকেল

সিএফমোটো ৩০০ এসআরের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর স্পোর্টি ডিজাইন ও ইঞ্জিন। এটি একটি ২৯৮ সিসি, সিঙ্গেল–সিলিন্ডার (৪ ভালভ), লিকুইড–কুলড, ইএফআই–ডিওএইচসি ইঞ্জিনের বাইক। এটি মাল্টিপ্লেট, স্লিপার ক্লাচের হওয়ায় স্পোর্টি রাইডিং অভিজ্ঞতা দেয়। এতে রয়েছে এলইডি হেডলাইট, যা রাতের বেলা চমৎকার দৃশ্যমানতা নিশ্চিত করে। বাইকটিতে আপসাইড–ডাউন ফ্রন্ট ফর্ক ও রেয়ার মনোশক সাসপেনশন ব্যবহার করা হয়েছে, যা ভালো হ্যান্ডলিং ও রাইডিং অভিজ্ঞতা প্রদান করে।
মাত্র ১০ থেকে ১৫ পয়সা প্রতি কিলোমিটারে চলার খরচে এই ই–বাইকগুলো হয়ে উঠেছে স্মার্ট, সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব যাতায়াতের নতুন সমাধান। টেকিয়ন ১.০০ মডেলটিতে রয়েছে ১.২ কিলোওয়াট রেটেড ও ১.৫ কিলোওয়াট সর্বোচ্চ ক্ষমতার ডিসি ব্রাশলেস মোটর, যা প্রতি ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতি দেয়। উন্নত মোটরের পাশাপাশি এতে রয়েছে ৮৮ এনএম পর্যন্ত টর্ক, যা দ্রুত গতি বাড়াতে সাহায্য করে এবং স্মুথ রাইডিং নিশ্চিত করে। ২৬এএইচ ব্যাটারির মডেলটি একবার চার্জে ৭০ থেকে ৮০ কিলোমিটার, ৩৮এএইচ ব্যাটারির মডেলটি ১২০ থেকে ১৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত চলে।
আকিজের দুর্দান্ত বাইকে ৩০০০ ওয়াটের শক্তিশালী একটি মোটর ব্যবহার করা হয়েছে, যা প্রতি ঘণ্টায় ৯০ কিলোমিটার সর্বোচ্চ গতি অর্জন করতে সাহায্য করে। এই বাইকে গ্রাফিন ভিআরএলএ বা লিথিয়াম ব্যাটারি ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে, যা এটিকে এক চার্জে ২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত পথ চলার ক্ষমতা দেয়। এ ছাড়া এতে হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক, রিভার্স রানিং সিস্টেম এবং প্রজেকশন এলইডি হেডলাইটের মতো আধুনিক ফিচারগুলোও আছে।
টিভিএসের অ্যাপাচি আরটিআর ১৬০ ফোরভি আরটিএফআই পাওয়ার ও পারফরম্যান্সের জন্য একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। এতে রয়েছে ফুয়েল ইনজেক্টেড ১৫৯.৭ সিসি পাওয়ারফুল ইঞ্জিন। এর ওথ্রিসি বা ওয়েল–কুলড টেকনোলজি ও র্যাম–এয়ার অ্যাসিস্ট ইঞ্জিন ঠান্ডা রাখবে সাধারণ ইঞ্জিনের তুলনায় ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। ১৬০ সিসি শ্রেণিতে সবচেয়ে পাওয়ারফুল এই ইঞ্জিন ৯২৫০ আরপিএমে ১৭.৫৫ পিএস শক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম। চারটি ভালভসমৃদ্ধ মোটরসাইকেলটিতে রয়েছে ডাবল ব্যারেল এগজস্ট, যা ইঞ্জিনকে দেবে স্মুথ রেসিং সাউন্ড। এতে এবিএস ব্রেকিংয়ের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে ২৭০ এমএম রোটো পেটাল ফ্রন্ট ও ২০০ এমএম রিয়ার ডিস্ক ব্রেক, যা গাড়ির গতি কমিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ঝুঁকিমুক্ত ব্রেক দেবে।