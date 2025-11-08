ঢাকায় চলছে বৈদ্যুতিক গাড়ির মেলা, নারী ক্রেতাদের উপস্থিতি লক্ষণীয়

২০৩৫ সালের মধ্যে কিছু দেশ পেট্রল-ডিজেলচালিত গাড়ির বিক্রয় নিষিদ্ধের পরিকল্পনা করায় বৈদ্যুতিক গাড়ি বা ইভির বাজার বড় হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে টেসলা, বিওয়াইডি, ফক্সভাগেন, জেনারেল মোটরস ও হুন্দাইয়ের মতো ঐতিহ্যবাহী ও নতুন গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে ইভি উৎপাদনে। এসব আলাপ শোনা গেল ঢাকায় বাংলাদেশ ইলেকট্রিক ভেহিকেল অ্যান্ড মোবিলিটি এক্সিবিশন (বিইভিএমএক্স) ২০২৫ প্রদর্শনীতে। বাংলাদেশেও বৈদ্যুতিক গাড়ির বাজার বড় হচ্ছে। গ্রাহকের চাহিদা ও বৈদ্যুতিক গাড়ির বিভিন্ন প্রযুক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে ঢাকায় চলছে এই প্রদর্শনী। রাজধানীর বসুন্ধরার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে চলছে তিন দিনের এ প্রদর্শনী। শেষ হবে আজ শনিবার সন্ধ্যা সাতটায়।
প্রদর্শনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে দেখা যায় আধুনিক গাড়ি ও চার্জিং প্রযুক্তির সমাধান। ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে দ্রুত চার্জিং স্টেশন, স্মার্ট চার্জিং হাব এবং এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেমের মতো উন্নত প্রযুক্তি প্রদর্শন করতে দেখা যায়। বিইভিএমএক্স ২০২৫ প্রদর্শনীতে দেশি-বিদেশি অসংখ্য প্রতিষ্ঠান তাদের সর্বশেষ বৈদ্যুতিক পণ্য প্রদর্শন করেছে। বিলাসবহুল বৈদ্যুতিক গাড়ি, সহজলভ্য বৈদ্যুতিক বাইক ও পরিবেশবান্ধব বৈদ্যুতিক স্কুটার থেকে শুরু করে ব্যাটারিচালিত দুই চাকার যানের চমক দেখা যায়। সেভর ইন্টারন্যাশনালের এই প্রদর্শনীতে বৈদ্যুতিক যান, সবুজ প্রযুক্তির বিভিন্ন পণ্য ও উদ্ভাবন প্রদর্শন করা হচ্ছে। এ প্রদর্শনীতে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে জ্বালানি সাশ্রয়ী যানবাহনের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি।
বৈদ্যুতিক গাড়ির এ প্রদর্শনীতে অনেক নারী ক্রেতার ব্যাপক উপস্থিতি দেখা যায়। পরিবেশবান্ধব ও জ্বালানি সাশ্রয়ী হওয়ায় বৈদ্যুতিক স্কুটার এবং ছোট বাইকগুলোর প্রতি নারীদের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। মেলায় ঘুরে বিভিন্ন স্টলে অনেক তরুণ ও কর্মজীবী নারীর উপস্থিতি দেখা যায়। তরুণ পেশাজীবী রুবিনা হক বিওয়াইডি অ্যাটো থ্রি ও সিলায়ন সিক্স মডেলের গাড়িগুলোর ফিচার খুঁটিয়ে দেখেন মেলায়। তিনি বলেন, ‘বৈদ্যুতিক গাড়ি কেনার আগ্রহ আছে আমার। বৈদ্যুতিক গাড়ি সাধারণ গাড়ির তুলনায় চালানো ও ব্যবস্থাপনা কিছুটা সহজ। মেলায় বেশ কিছু আধুনিক ইভি দেখছি। এসবে প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন নিরাপত্তাসুবিধা আছে। আমরা নারীরা এসব গাড়ি কেনার দিকে ঝুঁকছি। কারণ, বৈদ্যুতিক গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ খরচ তুলনামূলকভাবে কম।; বিওয়াইডি গাড়ির জ্যেষ্ঠ বিক্রয় নির্বাহী নুরুল আবছার বলেন, ‘এই প্রদর্শনীতে নারী ও তরুণ দর্শকদের অনেক আগ্রহ দেখতে পারছি আমরা। গাড়ি পছন্দের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত স্টাইলের পাশাপাশি স্বাচ্ছন্দ্য ও জীবনযাপনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছি।’ মেলায় বিওয়াইডিসহ ফরচুনা গ্লোবাল লিমিটেডের স্কাইওয়েল বৈদ্যুতিক গাড়ির অত্যাধুনিক মডেল প্রদর্শিত হচ্ছে।
বিইভিএমএক্স ২০২৫ প্রদর্শনীতে ভবিষ্যতের উদ্ভাবকদের জন্যও একটি প্ল্যাটফর্ম দেখা যায়। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থীদের তৈরি জ্বালানি সাশ্রয়ী যানবাহনের মডেল এবং সবুজ প্রযুক্তিসংক্রান্ত উদ্ভাবনী ধারণা প্রদর্শন করতে দেখা যায়। বাংলাদেশের ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি একদল শিক্ষার্থী তাঁদের প্রথম বৈদ্যুতিক ফর্মুলা কার এই মেলায় প্রদর্শন করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিন এনার্জি রিসার্চ সেন্টারের অধীন তড়িৎ ও ইলেকট্রনিকস প্রকৌশল বিভাগের আইইউবি ফর্মূলা ই টিম এ গাড়ি তৈরি করেছে। সম্পূর্ণরূপে বৈদ্যুতিক ফর্মুলা-স্টাইলের রেসিং কার ডিজাইন ও নির্মাণ করেছেন শিক্ষার্থীরা। ঐতিহ্যবাহী রেসিং কারের বিপরীতে এ গাড়ি সম্পূর্ণভাবে বিদ্যুৎশক্তিতে চলে। গাড়ি তৈরির টিম লিড ইমতিয়াজ আবেদীন বলেন, ‘আমরা এখানে সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি পাওয়ার ট্রেইন তৈরি করেছি। মোটর কন্ট্রোলার থেকে শুরু করে প্রায় সবকিছুই আমাদের নিজেদের ডিজাইন করা। আমরা ২০ জনের মতো শিক্ষার্থী এই গাড়ি তৈরি ও উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। দুই বছর ধরে আমরা এই গাড়ির পেছনে লেগে আছি। গাড়িটিতে ৭৫০ ওয়াটের একটি মোটর আছে, যা আমরা নিজেরা ডিজাইন করেছি।’
মেলায় জ্বালানি সাশ্রয়ী যানবাহনের পাশাপাশি গ্রিন প্রযুক্তির নানা যন্ত্রাংশ উপস্থাপন করতে দেখা যায়। দুরন্ত ইলেকট্রিক সাইকেলের উপসহকারী নির্বাহী ইরফান সাবির বলেন, ‘তরুণদের বেশ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে ই-বাইক নিয়ে। যেহেতু স্বল্প দূরত্বে চলার জন্য আমাদের দেশে ভালো যানবাহন নেই, তাই সবাই ই-বাইক কিনলে কতটা ভালো হবে, তা জানার চেষ্টা করছে। চার থেকে পাঁচ ঘণ্টার চার্জে সারা দিন বেশ ভালোভাবেই ই-সাইকেল চালানোর সুযোগ আছে। ই-সাইকেল প্যাডেল করেও চালানো যায়, আবার বিদ্যুতেও চলে।’
প্রদর্শনীতে আকিজ রিনিউয়েবল এনার্জি অ্যান্ড অটোমোবাইলস উন্নত লিথিয়াম ব্যাটারি প্রযুক্তি, বৈদ্যুতিক চার চাকার যানবাহন ও ট্রাক, চার্জিং স্টেশন এবং ব্যাটারি সোয়াপিং স্টেশন, বৈদ্যুতিক তিন চাকার ট্রাক ও মিশুক, আধুনিক দুই চাকার ইভি, হোম এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম আর সোলার ব্লাইন্ড, সোলার গ্লাস ও সোলার প্যানেল দেখা যায়।
মেলায় বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য বি-টেক সিনার্জি দেশের প্রথম স্মার্ট ব্যাটারি সোয়াপিং স্টেশন ও লিথিয়াম ব্যাটারি সিস্টেম প্রদর্শন করছে। ব্যাটারি সোয়াপিং নেটওয়ার্ক ইলেকট্রিক দুই ও তিন চাকার যানবাহনের জন্য মিনিটের মধ্যে ব্যাটারি পরিবর্তনের সুবিধা দেবে। প্রচলিত চার্জিং পদ্ধতির তুলনায় এটি দ্রুত, সাশ্রয়ী ও আরও সুবিধাজনক। বি-টেক সিনার্জির স্টলে দর্শনার্থীরা স্মার্ট চার্জিং ক্যাবিনেট, লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক ও ইভি কানেক্টিভিটি সলিউশনস পাচ্ছেন।
প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে টাইকন, ওয়ালটন, আকিজ, বিওয়াইডি, সানরা, রাইডোসহ শতাধিক প্রতিষ্ঠান। বিইভিএমএক্স ২০২৫ প্রদর্শনীতে আছে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর ইলেকট্রিক গাড়ি, বাইক, স্কুটার, চার্জিং সলিউশন, স্মার্ট মোবিলিটি, এনার্জি স্টোরেজ, ব্যাটারি প্রযুক্তি, সবুজ প্রযুক্তি।