চালকবিহীন গাড়ি আইন লঙ্ঘন করলে মামলা হবে কার বিরুদ্ধে

এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রোবটচালিত স্বয়ংক্রিয় গাড়ি ও ট্যাক্সি চলছে। চালকবিহীন এসব গাড়ির নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও সম্প্রতি নতুন এক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতে একটি ওয়েমো রোবোট্যাক্সি ট্রাফিক নির্দেশনা অমান্য করে। কিন্তু গাড়িটির চালকের আসনে কেউ না থাকায় পুলিশের মামলা বা জরিমানা করতে পারেনি। এর ফলে রোবোট্যাক্সির মতো কোনো গাড়ি অবৈধভাবে ইউটার্ন বা দুর্ঘটনা ঘটালে মামলা কার বিরুদ্ধ করা হবে, তা নিয়ে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।
ক্যালিফোর্নিয়ার সান ব্রুনো পুলিশের তথ্য মতে, ওয়েমোর তৈরি একটি রোবোট্যাক্সি সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে ট্রাফিক নির্দেশনা না মেনে ইউটার্ন নেয়। এক পুলিশ কর্মকর্তা তা খেয়াল করেন এবং গাড়িটিকে থামান। রোবোট্যাক্সি হওয়ায় সেই গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে কেউ ছিল না। ফলে জরিমানা করা যায়নি।
এ বিষয়ে সান ব্রুনো পুলিশ বিভাগ এক ফেসবুক বার্তায় জানিয়েছে, এমন পরিস্থিতি কর্মকর্তাদের জন্য প্রথম ছিল। পুলিশ গাড়িটিকে থামাতে পেরেছিল। তবে আইন ভাঙার জন্য কাউকে ধরার মতো কেউ ছিল না। যেহেতু কোনো মানব চালক ছিল না, তাই টিকিট জারি করা যায়নি। জরিমানার ফরমে রোবট বলে কোন শব্দ নেই। রোবট গাড়ির অপরাধের জন্য শাস্তি না পাওয়া এখনকার বাস্তবতা বলা যায়।
এমন পরিস্থিতি বিবেচনা করে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় নতুন একটি আইন তৈরির কাজ চলছে। এ আইনের আওতায় রোবোট্যাক্সি পরিচালনা করা প্রতিষ্ঠান ওয়েমো, টেসলা বা অন্য কোনো স্বায়ত্তশাসিত ট্যাক্সি সেবাকে সড়কে আইন ভাঙার সব ঘটনা জানাতে বাধ্য করা হবে। তবে চালকবিহীন গাড়িকে কিভাবে শাস্তি দেওয়া হবে সেই বিষয়টি এখনো স্পষ্ট নয়।
সূত্র: মটরট্রেন্ড