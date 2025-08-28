বাজারে নতুন ৫ গাড়ি

মার্সিডিজ–বেঞ্জ গাড়িটিতে একটি শক্তিশালী ৪৮৪ কিলোওয়াট (বা ৬৫৮ হর্সপাওয়ার) ইঞ্জিন রয়েছে, যা একবার চার্জে ৫৫৯ থেকে ৬১১ কিলোমিটার পর্যন্ত চলতে পারে। এর আরামদায়ক মাল্টিকন্ট্যুর রিয়ার সিটগুলোয় ম্যাসাজ সুবিধা, পাওয়ার সিট ও মেমোরি ফাংশন আছে। গাড়ির ভেতরের প্রযুক্তির মধ্যে এমবিইউএক্স অগমেন্টেড রিয়েলিটি হেড–আপ ডিসপ্লে, টাচ কন্ট্রোল বাটনসহ স্টিয়ারিং হুইল ও পেছনের যাত্রীদের জন্য এমবিইউএক্স ট্যাবলেট ও ভাঁজ করা টেবিল অন্যতম। এ ছাড়া যাত্রীদের সুবিধার্থে রেফ্রিজারেটর বক্স, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত কাপ হোল্ডার ও কমফোর্ট ডোরের মতো আধুনিক ও আরামদায়ক সুবিধাগুলো এতে যুক্ত করা হয়েছে।
এই চেরি টিগো ৮ প্রো গাড়িটি একটি ৭–সিটার বিলাসবহুল এসইউভি, যা চামড়ায় মোড়ানো আসন ও বহু রঙের অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং সিস্টেমের মতো ফিচার দিয়ে যাত্রীদের আরামদায়ক অভিজ্ঞতা দেয়। এর ভেতরের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মধ্যে রয়েছে একটি ১২.৩ ইঞ্চির এলসিডি স্ক্রিন, সিলেক্টেবল ড্রাইভ মোড ও বস কি। এ ছাড়া নিরাপত্তার দিক থেকে এটি অ্যানক্যাপ থেকে ফাইভ স্টার সেফটি রেটিং পেয়েছে। এতে ব্লাইন্ড স্পট মনিটরিংয়ের মতো জরুরি ফিচারও আছে। গাড়ির বাইরের অংশে রয়েছে ১৯ ইঞ্চির অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় হুইল, প্যানোরামিক পাওয়ার সানরুফের ডিজাইনকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।
চ্যাঙ্গান ব্র্যান্ডের নতুন গাড়ি ডিপল এস০৫ আগস্টে বাজারে আসছে। এর দাম ৪৯ লাখ ৯০ হাজার টাকা। প্রি–অর্ডার এখন খোলা হয়েছে। গাড়িটি একটি আধুনিক ও আকর্ষণীয় নকশায় এসেছে। এর শক্তিশালী মোটর ২১৮ কিলোওয়াট পর্যন্ত ক্ষমতা সরবরাহ করে, যা ড্রাইভিংকে করে তোলে আরও আনন্দদায়ক। গাড়িটি পূর্ণ চার্জ ও পূর্ণ ট্যাংকে ১ হাজার ২৩৪ কিলোমিটার পর্যন্ত চলতে পারে, যা দীর্ঘ যাত্রার জন্য আদর্শ। এ ছাড়া শুধু বৈদ্যুতিক মোডে এটি ১৭০ কিলোমিটার পর্যন্ত চলতে পারে, যা শহুরে ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট।
বাংলাদেশের মাটিতে তৈরি হুন্দাই টুসন। এর শক্তিশালী ১৯৯৮ সিসি ইঞ্জিন ১৫৬ পিএস পাওয়ার ও ১৯.৬ কেজি/মিটার টর্ক উৎপন্ন করে, যা শহরের রাস্তা বা এক্সপ্রেসওয়ে—উভয় ক্ষেত্রেই একটি মসৃণ ও শক্তিশালী ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে। গাড়ির ভেতরের বিলাসবহুল ইন্টেরিয়র, বোস সাউন্ড সিস্টেম, অ্যান্ড্রয়েড অটো ও অ্যাপল কারপ্লের মতো আধুনিক প্রযুক্তি যাত্রীদের আরাম ও বিনোদনের সর্বোচ্চ ব্যবস্থা করে। হুন্দাই টুসনে পাঁচ বছরের ওয়ারেন্টি ও বাইব্যাক সুবিধা আছে।
একটি প্লাগ–ইন হাইব্রিড ইলেকট্রিক্যাল ভেহিকেল (পিএইচইভি), যা স্টাইল, দক্ষতা ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এক চমৎকার মিশেল। এর আছে ওশেন–ইনস্পায়ার্ড ডিজাইন ও বিলাসবহুল ইন্টেরিয়র, যেখানে ভেন্টিলেটেড সিট ও প্যানোরামিক সানরুফ রয়েছে। এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো বিওয়াইডির ডিএ–আই প্রযুক্তি, যা এটিকে একটি সুপার হাইব্রিড এসইউভিতে পরিণত করেছে। এর ফলে এটি আপনাকে দেয় দুর্দান্ত ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা, সঙ্গে জ্বালানিদক্ষতা ও ১ হাজার ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত রেঞ্জ।