টেসলা গাড়ির স্বয়ংক্রিয় দরজার ত্রুটি, শিশু আটকে পড়ার অভিযোগ

প্রযুক্তি ডেস্ক

ইলন মাস্কের মালিকানাধীন টেসলার তৈরি বৈদ্যুতিক গাড়িগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ‘মডেল ওয়াই’। কিন্তু জনপ্রিয় এই মডেলের গাড়ির ভেতরে শিশু আটকে পড়ার একাধিক ঘটনা ঘটার পর টেসলার স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক দরজার হাতল নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সড়ক নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ। টেসলার বিরুদ্ধে অভিযোগ, হঠাৎ করেই প্রতিষ্ঠানটির মডেল ওয়াই গাড়ির দরজার হাতল অচল হয়ে যায়, ফলে বাইরে থেকে দরজা খোলা যায় না।

মার্কিন ন্যাশনাল হাইওয়ে ট্রাফিক সেফটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এনএইচটিএসএ) তথ্য মতে, টেসলার ২০২১ সালের মডেল ওয়াই গাড়ি নিয়ে নয়টি অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে চারটি ঘটনায় গাড়ির দরজার হাতল কাজ না করায় ভেতরে আটকে পড়া সন্তানদের বের করার জন্য জানালার কাচ ভাঙতে বাধ্য হয়েছেন অভিভাবকেরা। প্রাথমিক পর্যালোচনায় জানা গেছে, বৈদ্যুতিক লকের ভোল্টেজ কমে দরজার হাতল কাজ না করায় এ ধরনের সমস্যা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি টেসলা।

ভুক্তভোগী অভিভাবকেরা জানিয়েছেন, ঘটনার আগে গাড়ির ব্যাটারিতে কোনো সমস্যা আছে বলে কোনো সতর্কবার্তা দেওয়া হয়নি। প্রযুক্তিগতভাবে ভেতর থেকে ম্যানুয়ালভাবে দরজা খোলা গেলেও শিশুদের পক্ষে সেটি ব্যবহার করা কঠিন। এনএইচটিএসএ এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘এ ধরনের পরিস্থিতিতে ভেতরে থাকা যাত্রীকে বাইরে থেকে দ্রুত বের করা যায় না। বিশেষ করে গরম আবহাওয়ায় শিশুরা গাড়ির ভেতরে আটকে পড়লে তা প্রাণঘাতী ঝুঁকির কারণ হতে পারে।’

টেসলা গাড়ির সেলফ ড্রাইভিং প্রযুক্তি নিয়েও বিভিন্ন অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে বৈদ্যুতিক গাড়ির বাজারে টেসলার বিক্রি ধারাবাহিকভাবে কমছে। ধারণা করা হচ্ছে, টানা দ্বিতীয় বছরের মতো এ ধারা অব্যাহত থাকতে পারে। এ পরিস্থিতিতে টেসলার প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ক ব্যবসার কেন্দ্রবিন্দু গাড়ি থেকে সরিয়ে রোবোট্যাক্সি ও হিউম্যানয়েড রোবটের দিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

সূত্র: বিবিসি

