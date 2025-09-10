বাজারে নতুন দুই বৈদ্যুতিক বাইক, খরচ প্রতি কিলোমিটারে ১০-১৫ পয়সা

বাংলাদেশের বাজারে তাকিওন সিরিজের নতুন দুই বৈদ্যুতিক বাইক এনেছে ওয়ালটন। ‘ফিউশন ২৫এফজেড’ ও ‘লিও ২৫টিওয়ান’ মডেলের বাইক দুটির সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় যথাক্রমে ৬০ ও ৩৫ কিলোমিটার। প্রতি কিলোমিটার দূরত্ব পাড়ি দিতে খরচ হয় ১০-১৫ পয়সা। শুধু তা–ই নয়, একবার পূর্ণ চার্জে যথাক্রমে ১০০ থেকে ১১০ এবং ৭০ থেকে ৮০কিলোমিটার পথ চলতে পারে বাইক দুটি। গতকাল মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ওয়ালটন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ফিউশন ২৫এফজেড মডেলের বাইকে রয়েছে ৭২ ভোল্টের ৩৮ অ্যাম্পিয়ার আওয়ারের ব্যাটারি এবং ১.২ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ডিসি ব্রাশলেস মোটর। ডুয়েল ডিস্ক ব্রেক সিস্টেম ও উন্নত চাকাযুক্ত বাইকটির ওজন ১৪০ কেজি। ১০ সেকেন্ডে শূন্য থেকে ১০০ মিটার এক্সেলারেশনে সক্ষম বাইকটির দাম ধরা হয়েছে ১ লাখ ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা।
লিও ২৫টিওয়ান মডেলের বাইকটিতে রয়েছে ২৩ অ্যাম্পিয়ার আওয়ারের ৬০ ভোল্টের গ্রাফিন লেড-অ্যাসিড ব্যাটারি, যা ৬ থেকে ৮ ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ চার্জ করা যায়। শক্তিশালী ৮০০ ওয়াটের ডিসি মোটরের সঙ্গে ডিস্ক-ড্রাম ব্রেক সিস্টেম ও উন্নত সাসপেনশন থাকায় স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরাপদে চালানো যায় বাইকটি। দাম ধরা হয়েছে ৮৬ হাজার ৮৫০ টাকা।
ওয়ালটন কম্পিউটারের চিফ বিজনেস অফিসার তৌহিদুর রহমান জানিয়েছেন, শহর ও গ্রামে যাতায়াতকে আরও সহজ, আরামদায়ক ও সাশ্রয়ী করতে ওয়ালটনের তাকিওন ই-বাইক খুবই কার্যকর। দেশের যেকোনো প্রান্তের ওয়ালটন শোরুম থেকে সহজ কিস্তিতেও কেনা যাবে বাইক দুটি।