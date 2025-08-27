মহাকাশ থেকে সেলফি তোলার সুযোগ

মহাকাশে সবাই যাওয়ার সুযোগ পান না। তবে চাইলেই পৃথিবীতে অবস্থান করেও মহাকাশ থেকে পৃথিবীর সঙ্গে সেলফি তোলার অভিনব সুযোগ করে দিয়েছেন নাসার সাবেক প্রকৌশলী মার্ক রোবারের প্রতিষ্ঠান ক্রাঞ্চল্যাবস। স্পেস সেলফি নামের এক প্রকল্পের আওতায় সাধারণ মানুষও মহাকাশ থাকা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পৃথিবীর সঙ্গে সেলফি তুলতে পারবেন।
স্যাট গাস নামের একটি ছোট স্যাটেলাইট ব্যবহার করে এই সেলফি তোলা যাচ্ছে। মহাকাশ থেকে পৃথিবীর সঙ্গে সেলফি তোলার জন্য প্রথমে ক্রাঞ্চল্যাবসের ওয়েবসাইটে নিজের সেলফি আপলোড করতে হবে। এরপর আপলোড করা ছবিটি ডেটা আকারে স্যাট গাস স্যাটেলাইটে পাঠানো হবে। স্যাটেলাইটটিতে একটি বিশেষ ধরনের পর্দা রয়েছে, যেখানে ছবিটি প্রদর্শিত হয়। এরপর উপগ্রহের আরেকটি ক্যামেরা ওই স্ক্রিনের ছবিটি তোলে। সেই ছবির পটভূমিতে থাকে আমাদের বিশাল নীল গ্রহ পৃথিবী। তখন একটি সেলফির মতো ছবি তোলা হয়। চূড়ান্ত ছবিটি স্যাটেলাইট থেকে পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হয় ও তা ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।
প্রসঙ্গত, বর্তমানে স্যাট গাস স্যাটেলাইটটি প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২৭ হাজার কিলোমিটার বেগে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। এই প্রকল্পে প্রায় ৫০ লাখ ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে। তিন বছরের প্রচেষ্টায় এই মজার কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২৫ সালের ১৪ জানুয়ারি স্পেসএক্স ফ্যালকন ৯ রকেটের মাধ্যমে মহাকাশে পাঠানো হয় স্যাট গাস। ছবি আপলোড করা যাবে এই (https://www.spaceselfie.com/) ঠিকানায়।
সূত্র: দ্য ভার্জ