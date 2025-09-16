আইফোন ১৭, আইফোন ১৭ প্রো, আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স এবং আইফোন এয়ার নামের ৪টি মডেলের আইফোন বাজারে আনার ঘোষণা দিয়েছে অ্যাপল
প্রযুক্তি

আইফোন ১৭ সিরিজে আগাম ফরমাশের হিড়িক, পিছিয়ে আইফোন এয়ার

আহসান হাবীব

অ্যাপলের নতুন আইফোন ১৭ সিরিজ বাজারে আসার আগেই ক্রেতাদের মধ্যে দারুণ সাড়া ফেলেছে। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন মডেলের আইফোনগুলো বাজারে আসার কথা থাকলেও আগাম ফরমাশ দেওয়া যাচ্ছে। আগাম ফরমাশ কার্যক্রমে বিক্রি প্রত্যাশার চেয়ে ভালো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রযুক্তি–বিশ্লেষকেরা। তবে অ্যাপলের তৈরি সবচেয়ে পাতলা আইফোন ‘আইফোন এয়ার’ সম্পর্কে আগ্রহ বেশি থাকলেও মডেলটি আগাম ফরমাশে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অ্যাপল পণ্যের খ্যাতিমান বিশ্লেষক মিনগ চি কুও খুদে ব্লগ লেখার সাইট এক্সে (সাবেক টুইটার) জানান, আইফোন ১৭ সিরিজের আগাম ফরমাশ শুরুর প্রথম সপ্তাহেই গত বছরের আইফোন ১৬ সিরিজের তুলনায় বেশি আগ্রহ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে সিরিজের সবচেয়ে দামি ও শক্তিশালী মডেল আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্সের চাহিদা বেশি দেখা গেছে। অন্যান্য মডেলও বাজারে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। তবে আইফোন এয়ার নিয়ে চিত্রটা ভিন্ন।

আগাম ফরমাশে আইফোন এয়ার কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে বলে মনে করেন মিনগ চি কুও। এ বিষয়ে তিনি জানান, আইফোন এয়ারের প্রাথমিক চাহিদা গত বছরের একই সময়ের আইফোন ১৬ প্লাসের তুলনায় কম দেখা যাচ্ছে। তবে এখনই এটিকে বাজারে ব্যর্থতার পূর্বাভাস হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। এ বছর আইফোন এয়ারের উৎপাদনের পরিমাণ গত বছরের আইফোন ১৬ প্লাসের তুলনায় প্রায় তিন গুণ বেশি। ফলে সরবরাহ বেশি হওয়ায় আগাম ফরমাশের চাহিদা তুলনামূলকভাবে কম মনে হতে পারে। বিক্রি শুরুর নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পরই আইফোন এয়ারের প্রকৃত বাজারচিত্র বোঝা যাবে।

প্রসঙ্গত, গত ৯ সেপ্টেম্বর রাতে যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত ‘অ ড্রপিং’ অনুষ্ঠানে অ্যাপলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা টিম কুক আইফোন ১৭, আইফোন ১৭ প্রো, আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স এবং আইফোন এয়ার নামের ৪টি মডেলের আইফোন বাজারে আনার ঘোষণা দেন। অনুষ্ঠানে মূল আকর্ষণ ছিল আইফোন এয়ার।

সূত্র: ম্যাশেবল

