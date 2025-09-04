হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে যুক্ত হচ্ছে নতুন সুবিধা
প্রযুক্তি

হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হচ্ছে ক্লোজ ফ্রেন্ডস সুবিধা

প্রযুক্তি ডেস্ক

বার্তা আদান-প্রদানের জনপ্রিয় অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপে লিখিত বা অডিও বার্তা পাঠানোর পাশাপাশি স্ট্যাটাসও দেওয়া যায়। ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের স্টোরিজ সুবিধার মতো হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসও ২৪ ঘণ্টা পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যায়। শুধু তা-ই নয়, স্ট্যাটাস কোন কোন ব্যক্তি দেখতে পারবেন, তা নির্ধারণের সুযোগ থাকায় অনেকেই নিয়মিত হোয়াটসঅ্যাপে স্ট্যাটাস পোস্ট করেন। এবার স্ট্যাটাস অপশনে ‘ক্লোজ ফ্রেন্ডস’ সুবিধা যুক্ত করতে যাচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ।

হোয়াটসঅ্যাপের সর্বশেষ বেটা সংস্করণে (আইওএস ২৫.২৩.১০.৮০) এরই মধ্যে ক্লোজ ফ্রেন্ডস সুবিধাটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করছে হোয়াটসঅ্যাপ। নতুন এ সুবিধা চালু হলে ব্যবহারকারীরা চাইলে তাদের স্ট্যাটাস আপডেট কেবল নির্দিষ্ট বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারবেন। ফলে অন্য ব্যবহারকারীরা তা দেখতে পারবেন না। স্ট্যাটাস শেয়ারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরিসর তৈরির লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ।

সুবিধাটি চালু হলে গোপনীয়তা সেটিংসে আলাদা একটি ‘ক্লোজ ফ্রেন্ডস’ অপশন যুক্ত হবে। অপশনটিতে ক্লিক করে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের নামের তালিকা তৈরি করা যাবে। ফলে স্ট্যাটাস প্রকাশের সময় নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের নাম সহজেই নির্বাচন করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। আলাদা রং দিয়ে লেখার সুযোগ থাকায় অন্য ব্যক্তিরাও জানতে পারবেন স্ট্যাটাসটি শুধু ক্লোজ ফ্রেন্ডসদের জন্য লেখা হয়েছে।  

আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য ‘মাই স্ট্যাটাস’ অপশনও যুক্ত করতে যাচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ। এরই মধ্যে বেটা সংস্করণে সুবিধাটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করছে প্রতিষ্ঠানটি। সুবিধাটি চালু হলে অন্য কোনো অ্যাপ থেকে সরাসরি ছবি বা ভিডিও স্ট্যাটাস আকারে প্রকাশ করা যাবে। স্ট্যাটাস প্রকাশের আগে চাইলে টেক্সট বা ইমোজি ব্যবহারও করা যাবে।

সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

