১৫টি ভিডিও পোস্ট করলেই ৩ হাজার ডলার দেবে এক্স, কারা পাবেন

ভিডিও নির্মাতাদের জন্য সুখবর। ‘ভিডিও কিকস্টার্ট বোনাস’ নামের নতুন কর্মসূচি চালু করেছে ইলন মাস্কের মালিকানাধীন খুদে ব্লগ লেখার সাইট এক্স (সাবেক টুইটার)। এই কর্মসূচির আওতায় ৩০ দিনে ১৫টি মৌলিক ভিডিও পোস্ট করেই ৩ হাজার ডলার বা প্রায় ৩ লাখ ৬৯ হাজার টাকা (প্রতি ডলারের বিনিময় মূল্য ১২৩ টাকা ধরে) পাওয়া যাবে। তবে চাইলেই যে কেউ এই অর্থ পাবেন না। আপাতত নির্বাচিত ভিডিও নির্মাতাদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে কর্মসূচিটি চালু করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এক্স।
এক্সের তথ্যমতে, এক্সে মানসম্পন্ন ভিডিও প্রকাশে নির্মাতাদের উৎসাহিত করতেই নতুন এ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মনিটাইজেশন কর্মসূচিতে ভিডিওর দর্শকসংখ্যা বিবেচনা করে আয়ের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। তবে ভিডিও কিকস্টার্ট বোনাস কর্মসূচিতে নির্ধারিত শর্ত পূরণ করলেই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে। অর্থাৎ অর্থ পেতে ভিডিওতে নির্দিষ্টসংখ্যক ভিউ বা লাইক পেতে হবে না।
আগ্রহী ভিডিও নির্মাতাদের ভিন্ন ভিন্ন দিনে কমপক্ষে ১৫টি ভিডিও প্রকাশ করতে হবে। অর্থাৎ একই দিনে একাধিক ভিডিও পোস্ট করা যাবে না। ভিডিওগুলো হতে হবে ভার্টিক্যাল বা খাড়াভাবে ধারণ করা এবং প্রতিটির দৈর্ঘ্য হতে হবে তিন মিনিটের কম। পাশাপাশি কনটেন্ট হতে হবে মৌলিক। নির্মাতারা চাইলে নিজেদের তৈরি অন্য প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত ভিডিওগুলোও এক্সে পোস্ট করতে পারবেন। তবে সেসব ভিডিওতে অন্য প্ল্যাটফর্মের ওয়াটারমার্ক থাকা যাবে না। শুধু তা–ই নয়, অন্যদের তৈরি করা ভিডিও পুনরায় পোস্ট করা যাবে না।
এক্সের ভিডিও কিকস্টার্ট বোনাস কর্মসূচি সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি। ফলে শুধু এক্সের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পাওয়া ভিডিও নির্মাতারা কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবেন। তবে কারা আমন্ত্রণ পাবেন, সে বিষয়ে এখনো নির্দিষ্ট কোনো মানদণ্ড প্রকাশ করেনি প্ল্যাটফর্মটি। আমন্ত্রণ পাওয়া আগ্রহী ভিডিও নির্মাতাদের ৩০ অক্টোবরের মধ্যে এক্সের ক্রিয়েটর স্টুডিওর ‘প্রোগ্রামস’ বিভাগে নিবন্ধন করতে হবে।
প্রসঙ্গত, এক্সের ‘অরিজিনাল কনটেন্ট রিওয়ার্ডস’ কর্মসূচির সঙ্গে ভিডিও কিকস্টার্ট বোনাসের কিছু পার্থক্য রয়েছে। অরিজিনাল কনটেন্ট রিওয়ার্ডসের জন্য ব্যবহারকারীদের প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন, সর্বনিম্ন ৫০০ ভেরিফায়েড অনুসারী এবং নির্দিষ্টসংখ্যক ইমপ্রেশনসহ বেশ কিছু যোগ্যতা থাকতে হয়। তবে ভিডিও কিকস্টার্ট বোনাসের ক্ষেত্রে এসব শর্ত পূরণ বাধ্যতামূলক নয়। পরীক্ষামূলক পর্যায়ে থাকা এ কর্মসূচি ভবিষ্যতে আরও ভিডিও নির্মাতার জন্য উন্মুক্ত করা হবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত করেনি এক্স।
সূত্র: নিউজ১৮